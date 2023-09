Giochi di abilità genitori e figli insieme in Palude Brabbia con il Mago Melchiorre

Domenica 24 settembre alle 14.30 i bambini dai 4 agli 8 anni sono attesi in Palude Brabbia per partecipare a una favola itinerante e coinvolgente

La giornata di domenica 24 settembre all’oasi Lipu della Palude Brabbia parte con la passeggiata “Arrivederci migratori” alle ore 9.30 (anche per bambini dai 9 anni in su). Ma i bambini più piccoli attendono con trepidazione il pomeriggio per l’annunciato ritorno del Mago Melchiorre alle 14.30.

Quella che il Mago Melchiorre porta lungo i sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia è una favola itinerante con protagonisti strambi e una missione da compiere, genitori e figli insieme.

Il mago Melchiorre è impazzito e sta danneggiando la palude e i suoi abitanti… gli animali dell’oasi cercano un aiuto per riportare tutto alla normalità ma il mago li ostacola!

I bambini dai 4 agli 8 anni dovranno cimentarsi in prove e abilità aiutati da mamma e papà affinché la calma torni in palude!

Al termine, per tutti i partecipanti, una meritata merenda.

Si consigliano scarponcini.

Per partecipare è necessaria la prenotazione a questo link.

La donazione per partecipare è di 10€ a bambino, 6€ per i soci LIPU.

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it