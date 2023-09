Grandi e bambini di corsa con la Stramaccagno

La Pro Loco di Maccagno invita tutti a partecipare alla tradizionale Stramaccagno, gara podistica non competitiva, giunta quest’anno alla sua ventiseiesima edizione. Le gare si svolgeranno sul territorio comunale nella mattinata di domenica 24 settembre (foto di repertorio).

Sono tre le diverse tracce ad anello, con partenza e arrivo presso l’area Parco delle Feste/Campo Sportivo, che consentiranno a tutti, grandi e piccini, corridori o camminatori, di passare una mattinata in compagnia per scoprire il territorio maccagnese: Gara km 7,6 aperta a tutti, Nordic walking e camminata 5 km aperta a tutti, Giro pista per tutti i bambini fino ai 6 anni.

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 11 settembre presso gli uffici della Pro Loco fino a mezz’ora prima della partenza di domenica 24. Il costo di iscrizione è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per i minori di 18 anni e gratuito per bambini fino a 6 anni. È possibile iscriversi come singoli o in gruppo. Il gruppo più numeroso riceverà un premio speciale.

Il programma della giornata si apre con la raccolta delle ultime iscrizioni a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00 presso il campo sportivo, dove lo staff della Pro Loco provvederà a fornire il pacco gara a tutti gli iscritti. Sono garantiti i pettorali per tutti, mentre le magliette dell’edizione 2023 saranno date ai primi 200 iscritti.

Alle 9.30 sarà il momento della partenza. Sul circuito sarà allestito il punto di ristoro curato dalla Pasticceria Cerinotti. Sempre al campo sportivo si terranno il giro pista per i bambini alle 11.30 e la premiazione finale alle ore 12.00.

Per chiudere in allegria, a seguire menù fisso presso il Parco delle Feste a cura della Pro Loco. L’iniziativa è organizzata da Atletica 3V e Atletica Maccagno in collaborazione con Pro Loco grazie al lavoro di tanti volontari, con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il sostegno di numerosi e importanti sponsor. Per iscrizioni e informazioni si prega di contattare l’ufficio della Pro Loco.

Ulteriori informazioni su www.prolocomaccagno.it/stramaccagno-26-edizione.