Il gioco d’azzardo è un “Tarlo fatale”

Il 2022 è stato un anno record per il gioco d’azzardo in Italia: sono stati giocati 136 miliardi di euro. Una cifra pazzesca, tenendo conto che nel 2021 le cifre giocate pro-capite si aggiravano attorno milleottocentoventisette euro. Le giocate telematiche, superando il 60% degli introiti totali sono divenute la nuova frontiera degli interessi criminali nell’azzardo.

Lo scrittore varesino Santi Moschella su questo tema ha recentemente il libro dal titolo “Tarlo fatale” che sarà presentato venerdì 15 settembre alle 18 al salone superiore del Circolo Risorgimento di Gazzada. Un’occasione per riflettere sugli effetti di questo fenomeno, in continua crescita. Dati allarmanti ci inducono a ritenere necessario sensibilizzare e informare le persone sugli effetti della dipendenza dal gioco d’azzardo. L’evento sarà suddiviso in quattro parti: “Siamo tutti potenziali giocatori d’azzardo?”; “La sfortuna dei principianti, cause ed occasioni per cadere nella trappola della dipendenza”; “I segni della dipendenza”; “Percorsi per guarire, si può uscire dalla dipendenza?”.