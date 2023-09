In 600 alla Agesp Run per le vie di Busto Arsizio

Sono stati 600 i partecipanti alla seconda edizione della Agesp Run che si è svolta domenica 24 settembre per le vie della città. Una festa dello sport e un modo per raccogliere fondi a favore di due associazioni del territorio che si occupano di fragili come Mai Paura e MeLa Gioco.

Il commento soddisfatto dell’amministratore unico Francesco Attolini: «È un onore, un piacere e un’emozione essere qui oggi come amministratore unico di agesp energia. Oggi è una giornata di festa, di Sport e soprattutto una giornata di solidarietà e beneficienza in favore di 2 onlus tra le oltre mille, presenti sul territorio: “Mai Paura” e “MeLa Gioco”. Devo ringraziare chi ha permesso tutto ciò, gli organizzatori, gli sponsor e tutti i partecipanti. La città ha risposto bene, sintomo che qualcosa di buono riusciamo ancora a farlo. Un ringraziamento va anche i nostri clienti,sicuramente molti presenti qui oggi tra di voi, senza di voi non saremmo qui. Agesp quest’anno compie 75 anni, ringrazio gli amministratori che mi hanno preceduto e che hanno portato la società fino al giorno d’oggi».

Gli fa eco il direttore del gruppo Agesp Gianfranco Carraro: «Se siamo arrivati fino a qui vuol dire che la società ha lavorato bene. Ringrazio tutti gli Sponsor per il loro prezioso contributo, e i partecipanti, abbiamo superato l’obiettivo dei 500 iscritti e siamo arrivati a 600, è una manifestazione che deve essere mantenuta viva, anche in futuro».