L’attore Umberto Orsini racconta Giuseppe Panza e la sua collezione

In occasione dei cent’anni dalla nascita di Giuseppe Panza di Biumo, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS propone uno speciale omaggio al grande collezionista che nel 1996, insieme alla moglie Giovanna, decise di donare alla Fondazione la sua dimora varesina e la sua raccolta di opere d’arte del XX secolo, tra le più importanti e conosciute al mondo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 settembre alle ore 21 a Ville Ponti, Varese, dove si terrà una lettura d’eccezione di alcuni brani tratti da “Ricordi di un Collezionista (2006)”, di Giuseppe Panza che, con le sue scelte, il suo pensiero e la sua visione, ha segnato profondamente la storia dell’arte contemporanea.

La voce sarà quella dell’attore Umberto Orsini che svelerà, dando corpo alle parole del collezionista, una parte del suo percorso spirituale e dell’avventura intellettuale che ha dato vita a una raccolta d’arte unica, oggi in gran parte trascritta a Villa Panza e resa fruibile dal FAI.

La lettura di alcune pagine dei Ricordi sarà anticipata dall’introduzione di Anna Bernardini, Direttrice di Villa e Collezione Panza.

Prima dell’inizio della lettura, dalle ore 18 alle 21, sarà possibile visitare Villa e Collezione Panza e la mostra temporanea “Ex Natura”. Chi vorrà, inoltre, potrà gustare un light dinner – su prenotazione – al Ristorante Luce di Villa Panza (contatti: 0332 242199, info@ristoranteluce.it).

NOTA BIOGRAFICA SU UMBERTO ORSINI

Formatosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Umberto Orsini ottiene i primi successi in teatro

recitando con la Compagnia dei Giovani e la regia di De Lullo; successivamente collabora con Gabriele Lavia e la

compagnia Teatro dell’Eliseo (di cui è direttore artistico dal 1980 al 1997), con Luca Ronconi, Patroni Griffi, Massimo

Castri e altri noti registi. Debutta al cinema con La dolce di vita (1959) di Federico Fellini e si afferma in seguito grazie alla

collaborazione con Luchino Visconti per cui recita ne La caduta degli dei (1969) e in Ludwig (1973).

Biglietti: intero 19 €; iscritti FAI e ridotto 6-18 anni 10 €; studenti 19-25 anni 13 €; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 46€. I biglietti sono acquistabili online su www.villapanza.it. Con il Patrocinio del Comune di Varese. Il progetto è reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. Si ringrazia Panza Collection, Mendrisio. Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

