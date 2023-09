Torna AgriMornago per un fine settimana all’insegna della tradizione rurale

Quest’anno AgriMornago si terrà weekend del 30 settembre-1 ottobre nella nuova e ampia location dell’azienda Keracalor, in via Stazione 115 a Mornago. Tutto il programma

Ormai diventata un irrinunciabile appuntamento di inizio autunno, quest’anno AgriMornago si terrà il weekend del 30 settembre-1 ottobre, nella nuova e ampia location dell’azienda Keracalor, in via Stazione 115 a Mornago, a due passi dalla Provinciale.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, gli organizzatori hanno deciso di “raddoppiare”, organizzando una manifestazione agricola in due giornate: entrambe condividono il fine di promuovere i prodotti degli agricoltori della zona e la conoscenza delle tradizioni e della cultura contadina.

Un evento fortemente voluto dalla Pro Loco e nato in collaborazione con le scuole del territorio che conta circa trenta percorsi tematici di avvicinamento agli animali della fattoria e alla vita “contadina”.

Su AgriMornago si alzerà il sipario il giorno 30 settembre a partire dalle ore 18.00; a seguire una cena con piatti tipici della cucina Lombarda e non solo a cura del gruppo Alpini di Mornago: un’occasione per apprezzare la semplicità e la bontà di prodotti tradizionali e delle altre specialità che saranno proposte. Non mancheranno i tanto amati food truck.

Ai fornelli anche il sindaco Tamborini per la sfida di AgriChef cui parteciperanno varie “autorità” di Mornago.

Ad animare la serata ci saranno le voci di Quelli delle 7 il popolare format radiofonico di Radio Village Network che sta scaldando i motori in previsione della terza stagione. In programma anche uno spettacolo equestre in notturna con dimostrazioni e caroselli; non mancheranno bancarelle di prodotti tipici locali e hobbisti e buona musica. Ospiti di sabato gli Highway To Hell, la band tribute degli ACDC. Per i più temerari è prevista la sfida al mustang selvaggio.

A seguire, domenica 1 ottobre, una giornata di festa e densa di iniziative: a partire dalle ore 10, e per tutta la giornata fino alle 18, ci saranno animali di ogni genere dalle fattorie locali e un mercatino dove numerosi produttori del Varesotto metteranno in mostra i loro prodotti agricoli. Ci saranno inoltre dimostrazioni e caroselli a cavallo, con presentazioni di razze di animali in esposizione.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, con percorsi tematici per bambini con tante attività organizzate e realizzate dal progetto “a Scuola di Fattoria”, come il giro in sella su cavalli e pony, la mungitura della mucca Camomilla e della capretta Camoscetta, la dimostrazione di caseificazione, sgranatura e molitura e molto altro ancora…

Durante tutta la giornata sarà disponibile un gustoso e ricco menù.

Inoltre ci saranno la sfilata e l’esposizione di mezzi agricoli, benedizione di animali e mezzi agricoli, diversi espositori di manufatti del territorio.

Per restare aggiornati sul programma si rimanda alla pagina facebook di ProLoco Mornago.

CONTATTI

Pro Loco di Mornago

M: 338 229 6113

@: prolocomornago1986@gmail.com

Facebook