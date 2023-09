Puliamo il Mondo fa tappa al Parco Altomilanese

Ritorna domenica 24 Settembre al Parco Alto Milanese “Puliamo il Mondo”, iniziativa nazionale di volontariato ambientale, edizione italiana di Clean Up the World

volontariato ambientale, edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzata da Legambiente BustoVerde e dal Consorzio Parco Alto Milanese con la collaborazione di Star Bene Insieme Aps, Protezione Civile, la Baitina, Bottega Agricola e l’azienda agricola la Frisona.

“Puliamo il mondo e viviamo il parco” , questo il titolo dell’iniziativa che prevede la pulizia la mattina con Legambiente BustoVerde, un’ azione concreta e simbolica per l’ambiente, ed eventi il pomeriggio per conoscere e vivere il nostro parco all’insegna della natura e dell’educazione ambientale e civica.

Il programma prevede il ritrovo la mattina dalle 9.30 presso l’azienda agricola la Frisona ( via Cascina Mazzafame 25 – Busto Arsizio) dove verranno distribuiti guanti e sacchetti per l’intervento di pulizia, lungo i sentieri del parco e viale Toscana, ritrovo in Cascinetta alle 11.30 (via Olindo Guerrini) per una merenda.

Il pomeriggio è tutto concentrato alla Pinetina (ingresso via Azimonti Castellanza – via Pace Legnano), con la pulizia per i più piccoli grazie ai kit che saranno distribuiti di guanti ed attrezzi, una camminata all’interno del parco con l’esperto naturalista di Prociv Pietro Leotta ed iniziative e laboratori per i più piccoli con “la grande tela” enorme lenzuolo da dipingere e lo spettacolo nella stanza nel bosco per bimbi e bimbe dal titolo ” C’era una volta il Monso, la foresta pluviale”. A chiudere la giornata alle 17.00 la Stanza nel bosco ospiterà la scrittrice Paola Maria Castiglioni con il libro “Selino l’ecofolletto”.

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuiti.