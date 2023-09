Race to Donate, dall’impegno in pista a Monza al convegno di Varese

Nel fine settimana di corse organizzato a Monza da AciSport, una delle vetture impegnate ha scritto una pagina speciale. Quella che, oltre al numero 28 sulle fiancate, recava anche l’adesivo dell’iniziativa “Race to Donate“ che si propone di sensibilizzare verso la donazione di midollo osseo.

La vettura – una Mercedes Amg preparata dal team Nova Race di Jerago con Orago – ha visto al volante un terzetto inedito: uno dei piloti è stato Alessandro Marchetti, l’odontoiatra varesino (e driver amatoriale) che ha creato “Race to Donate” dopo aver subito a propria volta un trapianto di midollo che gli ha permesso di superare la leucemia contratta nel 2020. Con lui Fulvio Ferri e Alberto “Naska” Fontana, uno dei più noti youtuber italiani legati al mondo dell’automobilismo.

Lo strano trio era praticamente all’esordio nella classe regina, la GT3 (solo Marchetti aveva avuto un’esperienza di una sola gara), nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance ma ha superato le difficoltà rivaleggiando anche con equipaggi ben più esperti. Ferri, scattato dalla settima piazzola, ha dovuto fare i conti con il traffico e le difficoltà della prima parte di gara riuscendo però a rientrare in top ten e a consegnare “intatta” la Mercedes nelle mani di Marchetti.

Il pilota di Varese, ripartito in 12a posizione, ha dovuto attendere la fine dei regimi di Full Course Yellow e Safety Car prima di iniziare una rimonta che ha messo la vettura di Nova Race al decimo posto. L’ultimo stint, affidato a “Naska” ha permesso alla #28 di migliorare ancora la posizione e arrivare nona sotto la bandiera a scacchi: il terzetto era l’unico di categoria “Am” (solo piloti non professionisti) ed è così anche salito sul podio per la propria classe.

«Avevo già corso in GT3 a Monza con un’Audi R8 ma non la ricordavo così impegnativa con questo tipo di vetture. Abbiamo tratto il massimo possibile – spiega Marchetti – restando tra i migliori dieci e precedendo diversi equipaggi di GTCup (la seconda categoria ndr) con a bordo piloti professionisti molto forti. E poi è stata una bella occasione per spingere il progetto “Race to Donate”: perciò sono decisamente soddisfatto».

Proprio “Race to Donate” sarà ora protagonista di un convegno, ospitato venerdì 22 settembre da Camera di Commercio (dalle ore 18) che ha come obiettivo la creazione di una rete sinergica che possa incentivare la donazione del midollo osseo a Varese e nell’area dell’Insubria. L’incontro è aperto al pubblico e ha già raccolto la partecipazione di numerose autorità come l’assessore regionale Elena Lucchini, il presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue e molti altri ancora.