Riprendono i corsi all’Accademia Solevoci: tante proposte per tutte le età Hai sempre desiderato cantare in un coro? Stai valutando quale attività proporre a tuo figlio/a per quest’anno scolastico? Con il mese di settembre, l’Accademia Vocale Solevoci riprende la sua attività. Proprio in queste settimane sta organizzando diversi momenti di prove aperte per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del canto.

L’ACCADEMIA SOLEVOCI Nata nel 2007 da un ambizioso progetto di Solevoci, l’Accademia si dedica all’insegnamento del canto e alla pratica corale, con l’obiettivo di diffondere la gioia della musica corale in ogni fase della vita, promuovendo crescita personale e momenti di socializzazione.

L’OFFERTA FORMATIVA PROPEDEUTICA 3-6 ANNI Questo corso vuole essere la prima esperienza musicale proposta ai bambini: attraverso l’uso di giochi musicali divertenti, repertorio di canzoni popolari e canzoni semplici, i bambini inizieranno ad affinare le abilità musicali, cantare in modo naturale e provare la gioia di cantare con gli altri.

MINI KIDS LAB 7 – 10 ANNI Prima esperienza di coro per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni, con un programma di preparazione in cui le basi della produzione vocale e della musicalità sono presentate in modo adeguato a questa fascia d’età.

KIDS LAB 11 -13 ANNI Per cantanti principianti che hanno dimostrato la capacità di cantare intonati, mantenere la loro parte nel cantare canzoni a due parti.

POP LAB 14 – 18 ANNI Per i ragazzi/e con una buona tecnica vocale. GLi allievi vengono introdotti a un livello superiore di sviluppo musicale e vocale lavorando su brani con strutture musicali, testi, voci e lingue più complesse.

GOSPEL LAB ADULTI Per tutti coloro che hanno sempre voluto cantare e non hanno mai avuto il coraggio di farlo. Tutte le prove aperte e le lezioni si terranno in via Cortina d’Ampezzo 10 a Varese

LEZIONI DI CANTO INDIVIDUALE Inoltre, per chi lo desidera, c’è la possibilità di sviluppare il proprio talento con lezioni individuali di canto corale (docente: Giulia Tadiello)

PER INFORMAZIONI Per tutti coloro che sono interessati, o anche solamente curiosi, è possibile inviare un’email a info@solevoci.it oppure chiamare +39 347 815 8946 +39 338 131 2503 per prenotare una prova gratuita. https://www.accademia.solevoci.it/