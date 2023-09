Riscatti e tanti gol in Eccellenza, nessuna a punteggio pieno

Che fosse un Girone A di Eccellenza di alto spessore lo si sapeva già prima dell’inizio del campionato. E quindi non deve stupire che dopo la seconda giornata di campionato non ci siano squadre a punteggio pieno.

I riflettori di giornata erano puntati sul “Chinetti” di Solbiate Arno dove la Solbiatese, che alla prima era stata fermata sul pari in casa dell’Accademia Pavese, ospitava l’Fbc Saronno, che invece aveva iniziato con un bel successo sulla Vergiatese. La Solbia ha mostrato i muscoli e portato a casa una vittoria netta nel risultato: 5-2. Gara aperta dai nerazzurri, che sono passati in vantaggio al 9’ con Milani e hanno raddoppiato al 17’ con Pedrabissi. Gli amaretti hanno prima accorciato le distanze con Sassella allo scadere della prima frazione e poi trovato il pari su rigore con Bello. Ma la squadra di mister Domenicali a quel punto non si è lasciata sopraffare, reagendo con veemenza e andando a segno tre volte in poco più di 10’ con Scapinello, Pandiani e ancora Scapinello per il 5-2 finale.

Primo successo anche per la Caronnese che a Meda si impone con un bel 4-1. La banda di mister Gatti va avanti nel primo tempo con Puka e con Becerri, che festeggia al meglio il ritorno in rossoblù. Nella ripresa Fabbrucci e Bossi arrotondano il risultato prima della rete di Marchio per il Meda che chiude la gara in pieno recupero.

Un pari per la Sestese in casa dell’Ardor Lazzate: 1-1 il finale con la rete di Deodato su rigore ad aprire le danze a inizio ripresa pareggiata da Siano, sempre dagli undici metri, a metà secondo tempo. Cade invece il Verbano che sul campo del Casteggio viene sconfitto 4-2. Non bastano ai rossoneri le reti di Bamba e Federico nella ripresa a siglare il momentaneo 2-2 dopo che all’intervallo il risultato era 2-0 per i padroni di casa. Il finale condanna i ragazzi di Celestini alla prima caduta stagionale. Resta invece ancora a zero la Vergiatese, sconfitta in casa 2-0 dalla Castanese: neroverdi che chiudono la pratica già nei primi 45’ grazie alle marcature di Sofia e Moretti.

Sugli altri campi c’è un importante successo della Milanese, 2-0, sul campo del Vittuone, il Calvairate regola 1-0 il Magenta in casa mentre trova la prima gioia anche il Pavia superando 1-0 l’Accademia Pavese nel derby. Termina 1-1 a Seveso tra la Base 96 e l’Oltrepò.