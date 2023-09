Simone Terribilini è il nuovo comandante della polizia di Locarno

Durante la seduta odierna (martedì 5 settembre 2023), il Municipio ha proceduto alla designazione del nuovo comandante della Polizia Città di Locarno. E la scelta, presa al termine dalla procedura legata all’apposito concorso lanciato lo scorso mese di giugno, è ricaduta su Simone Terribilini che diventa ufficialmente il successore del comandante uscente Dimitri Bossalini.

Classe 1969, dal 2015 ad oggi ha già ricoperto il ruolo di vicecomandante della polizia comunale cittadina. E, dopo la partenza di Bossalini, da novembre dell’anno scorso ha assunto il ruolo di comandante ad interim, sobbarcandosi sulle spalle il non semplice compito di traghettare il corpo in questi difficili mesi. “La lunga esperienza professionale e le formazioni specifiche seguite in corso di carriera, fanno di Simone Terribilini il candidato ideale per ricoprire il complesso ruolo di comandante della Polizia della Città polo del Locarnese”, sottolinea il sindaco Alain Scherrer. “Il modo in cui ha saputo gestire la delicata fase di transizione in qualità di comandante ad interim attesta una volta di più e in modo inequivocabile le capacità e il valore di Simone Terribilini”, conferma Davide Giovannacci, a capo del Dicastero finanze e sicurezza. Persona dalle spiccate capacità organizzative e dall’innato senso pratico, che gli permette di trovare le giuste soluzioni, il capitano Simone Terribilini ha già dimostrato di essere anche molto portato nel “fare squadra” – fatto indispensabile affinché un corpo di Polizia possa servire al meglio la cittadinanza – e allo stesso tempo assumersi le proprie responsabilità. Grande è stato il suo contributo nel riportare la giusta serenità tra le fila della Polizia Città di Locarno.

Tutte qualità confermate anche dagli esperti della IQ Center, chiamati a sostenere la Polizia comunale dopo le traversie vissute dal corpo nel recente passato. Sicuro di aver individuato un ottimo timoniere per il proprio corpo di Polizia, l’Esecutivo cittadino, in conclusione, preannuncia già che nelle prossime settimane sarà di riflesso pubblicato il bando di concorso per la posizione di vicecomandante, ricoperta appunto in precedenza dallo stesso Simone Terribilini.