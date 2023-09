“Sospesi, una storia senza tempo”, spettacolo teatrale benefico a Castellanza

“Sospesi”. Una storia senza tempo, spettacolo teatrale ideato, scritto e diretto da Elena Dell’Acqua e Vincenzo Ferrara, vuole essere una trasposizione di un grande romanzo storico con le sue vicende attualizzate e riportate ai tempi odierni. Interessante e intrigante nello sviluppo della trama, non solo un audace ed ambizioso accostamento tra due periodi drammatici della storia, ma anche importanti similitudini tra le situazioni che hanno comportato un mutamento radicale negli stili di vita delle persone, spesso costrette a vivere la propria quotidianità come se si fosse in un tempo sospeso.

I personaggi, pur richiamando quelli della storia originale, hanno tutti una loro spiccata caratterizzazione, con una rilevante carica ironica, che danno ritmo e continuità alla storia stessa, senza per questo tralasciare, riferimenti e richiami struggenti alle situazioni che così tante vite hanno stravolto. La piece, nello scorrere della trama, utilizza un mix di vari registri teatrali, già sperimentati dagli autori in altre esperienze, come recitazione, filmati, brevi letture di brani e musiche originali e/o dal vivo che scandiranno i diversi momenti dello spettacolo. Agli spettatori il compito di scoprire, nello sviluppo degli eventi, le ardite assonanze proposte.

L’appuntamento per tutti è al cinema teatro Dante di Castellanza il giorno 30 settembre alle 21. L’intero ricavato sarà devoluto ai volontari della Croce Bianca di Legnano, alcuni dei quali saranno anche sul palco nelle inedite vesti di attori.