Telepass non rilevato su Pedemontana? Finalmente arriva il controllo automatico della targa

Avere il Telepass in auto e passare sotto i portali di Pedemontana non sempre significa pagare il casello. In questi anni sono stati numerosi gli automobilisti che hanno avuto problemi dovendo pagare more e sanzioni al punto che Telepass avviò anche una linea dedicata del suo servizio clienti. Ma dal 1 ottobre tutto questo cambierà perchè le due società introdurranno nuove procedure e funzionalità per il rilevamento dei transiti.

Da quella data i sistemi di rilevamento posti sui portali “free-flow” della rete autostradale di Pedemontana Lombarda -come già accade adesso- individueranno in via prioritaria via radio l’apparato di bordo. È lì che saranno registrati i transiti, trasmessi a Telepass e addebitati.

La novità arriva nei casi di mancata rilevazione del Telepass all’atto del passaggio sotto i portali “free- flow” di Pedemontana Lombarda a causa della velocità inadeguata del veicolo, dell’errato o mancato posizionamento dell’apparato a bordo del veicolo o di un imprevisto malfunzionamento dello stesso apparato. In questi casi i relativi transiti saranno rilevati tramite la targa associata al telepass mediante le telecamere poste sui portali, e saranno addebitati sul Tuo conto Telepass, senza alcun costo aggiuntivo.

Telepass in una nota inviata ai clienti spiega anche che “in ogni momento potrai disattivare questa opzione, dandone comunicazione a Pedemontana Lombarda e a Telepass tramite le apposite funzionalità disponibili sull’app (Sezione Garage > Accessi) e l’area riservata (Sezione Telepass > Servizi) della stessa Telepass oppure tramite il Call Center di quest’ultima. In tal caso, conformemente alle Tue istruzioni, i transiti sotto i portali “free-flow” di Pedemontana Lombarda eventualmente non rilevati dall’apparato Telepass verranno registrati tramite le telecamere ma non verranno addebitati sul Tuo conto Telepass e, pertanto, dovrai provvedere autonomamente al pagamento del relativo pedaggio, secondo le regole generali della stessa Pedemontana Lombarda e attraverso le ulteriori soluzioni consentite da quest’ultima società. Potrai, comunque, in ogni momento, riattivare l’opzione originaria, sempre tramite le anzidette funzionalità, prevedendo così che i successivi transiti, eventualmente non rilevati dall’apparato Telepass e registrati dalle telecamere dei portali “free-flow” mediante targa, vengano nuovamente addebitati sul Tuo conto Telepass”.

Per quanto riguarda, in particolare, i Clienti che risultino aver disattivato il “Servizio Addebiti Pedemontana Lombarda” al quale avevano in precedenza aderito, i transiti eventualmente non rilevati dall’apparato Telepass verranno registrati dalle telecamere poste sotto i portali “free flow” della rete di Pedemontana Lombarda ma, in conformità alle indicazioni espresse da ultimo dai Clienti, non verranno addebitati sul conto Telepass. Tali Clienti potranno, comunque, in ogni momento, attivare l’opzione di rilevamento dei transiti mediante targa, con le modalità sopra descritte e, in tal caso, i relativi pedaggi verranno addebitati sul loro conto Telepass.