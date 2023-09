Torna “Gustando il 10”, una domenica a piedi alla scoperta di bellezze e sentieri

Seconda edizione di “Gustando il 10”, la camminata alla scoperta di bellezze e sentieri del territorio compreso tra Casciago, Luvinate, Barasso e Comerio.

Il percorso, della lunghezza di circa 8 km, si snoda attraverso centri abitati ricchi di storia e cultura e boschi di castagni, faggi e pini, offrendo scorci pittoreschi, con vedute uniche sul lago di Varese e sulla catena delle Alpi. Il dislivello molto contenuto (circa 200 metri, in gran parte concentrato nella prima parte) rende la passeggiata adatta a tutti, compresi i bambini, purché con idonee calzature. L’alternarsi di asfalto, sterrato e acciottolato esclude l’utilizzo di passeggini e carrozzine, mentre, novità di quest’anno, ci sono 50 posti dedicati alle biciclette MTB, con percorso dedicato e accompagnati da guide esperte del gruppo #VareseBikeGuide (www.varesebikeguide.it).

Al termine, tornati a Casciago, è possibile recarsi al Villaggio SOS a Morosolo per i festeggiamenti del 50esimo anno di fondazione del Villaggio e dove sarà possibile fare il battesimo dell’aria in mongolfiera (attività extra da pagare in loco).

IN CASO DI MALTEMPO TUTTO L’EVENTO SARA’ ANNULLATO ENTRO LA SERA DI SABATO 16 SETTEMBRE.

Programma

La partenza è fissata di fronte alla chiesetta di Sant’Eusebio a Casciago. Si consiglia di lasciare l’auto presso il parcheggio della stazione di Morosolo-Casciago (via Manzoni) o di arrivare direttamente in treno. A Sant’Eusebio verranno regolarizzate le iscrizioni.

La colazione è curata dalla Pro Loco di Casciago dalle ore 9 alle ore 10.30.

Alla Cascina Zambella nel pratone sarà collocato il secondo punto ristoro con aperitivo, a cura della Pro Loco Luvinate dalle ore 10.30.

Alla Colonia Elioterapica Marisa Rossi sarà collocato il terzo punto ristoro nei quali la Pro Loco Barasso servirà il pranzo a partire dalle ore 12.

Nel parco di Villa Tatti Tallacchini un intrattenimento musicale offerto dalla Filarmonica di Comerio accompagnerà il momento finale della merenda dalle ore 16.

Lungo tutto il percorso saranno organizzate attività per adulti e per bambini, come concerti e spettacoli di danza.

Cosa portare

È possibile acquistare la borraccia con il biglietto, in caso abbiate già la vostra potete portarla nel vostro zaino e riempirla nei punti di ristoro. Alla Casa del Sole è possibile sostare nel parco per pranzare, se hai una coperta portala con te!

Info e prenotazioni www.gustandoil10.it e www.coloniarossi.it/eventi

Costo: 20€ adulti 10€ bambini 3-10 anni, 5€ borraccia con logo dell’evento. Limite posti di 400 persone + 50 biciclette.