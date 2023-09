Tornano le visite guidate gratuite al Maga

Dopo la grande partecipazione dei mesi precedenti la chiusura estiva riprendono al Museo Maga di Gallarate le visite guidate gratuite. Ogni domenica fino al 22 ottobre alle ore 17.00 il pubblico sarà accompagnato alla visita della mostra “Il profilo dell’immagine. Arte e fotografia in Italia”.

La visita guidata è gratuita previo acquisto di regolare biglietto d’ingresso presso la biglietteria del Museo o su Ticketone.it

Il progetto di riallestimento della collezione del museo nasce per mostrare al pubblico, per la prima volta nella sua completezza, la collezione di opere correlate ai linguaggi fotografici del MA*GA. La mostra si configura come una narrazione in cui diversi episodi e autori si alternano e susseguono intrecciando le ricerche dedicate all’immagine la sua frammentazione, in tre sezioni che analizzano diverse attitudini e metodologie di lavoro attorno all’immagine e ai linguaggi fotografici.