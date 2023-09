Un tocco di “Agenda Brasil” a Varese

Il festival del cinema Brasiliano “Agenda Brasil“, che a Milano festeggia la sua decima edizione, quest’anno arriverà fino alla Varese con una proiezione speciale il 2 ottobre.

Il festival, che nel capoluogo lombardo inaugura il 26 settembre e si protrarrà fino all’8 ottobre, vedrà un intenso programma tra cinema ed eventi paralleli per una immersione nella cultura brasiliana a 360 gradi: workshops di danze brasiliane, presentazioni di libri, laboratori di cucina, letture di poesie, e naturalmente proiezioni cinematografiche all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano.

«E’ ormai decennale la presenza a Milano di questa rassegna, un punto fermo per presentare questa cinematografia, poco nota ma in forte ascesa – Spiega Marco Palazzini, che con Regina Nadaes Marques è l’anima del festival – Ma più di una volta ha fatto “puntate” fuori regione, come a Torino o Genova. Ma ritenevamo importante aprirci verso il resto della Lombardia, andare oltre Milano».

«Con Marco ci lega una amicizia da diversi decenni, che non si è mai però tradotta in collaborazione professionale finora – ha aggiunto e sottolineato Andrea Cervini, direttore del MIV – Noi abbiamo già una programmazione in lingua inglese e in alcuni casi anche francese. Inoltre, a Varese c’è una importante comunità brasiliana: è stato quindi naturale accettare la sfida».

Lunedì 2 ottobre sarà perciò prevista una serata speciale al MIV di Varese con la proiezione del Film Faroeste Caboclo, un “brasilian western” che è stato uno dei più grossi successi delle precedenti edizioni milanesi (e che verrà replicato a Milano il giorno dopo, tra i “best of” del decennale): «Si tratta di un film drammatico, che prende ispirazione da una canzone di Renato Russo che in Brasile è stata famosissima negli anni ottanta – spiega Regina Nadaes Marques, che per la sua opera di avvicinamento culturale tra il suo paese di nascita e l’Italia ha ricevuto persino la nomina a Cavaliere della Repubblica – Un film che vede di grande rilievo i colori, i paesaggi, le musiche, la fotografia, ma anche i sentimenti come l’amore, la passione, il dolore”.

L’appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle 21 per una proiezione, in lingua originale sottotitolata, che sarà anticipata da un incontro che vedrà protagonisti Marco Palazzini, il varesino Marco Caccianiga esperto del grande paese sudamericano e Alessia Casteni, che ha pubblicato una tesi pionieristica sul rapporto tra Italia e Brasile nel cinema, un rapporto molto più stretto di quello che si può immaginare.

Un modo per scoprire che «ll Brasile non è solo carnevale e le ballerine, Rio de Janeiro e amazzonia: ma è molto piu profondo di cosi – ha sottolineato Marco Caccianiga – Ha una cultura che mette sullo stesso piano musica, letteratura e cinema. E il festival regala proposte cinematografiche importanti, che mostrano come il Brasile è un crogiolo di sensazioni ed emozioni».

Faroeste Caboclo

2 ottobre 2023, h 21

MIV – MULTISALA IMPERO VARESE

regia di René Sampaio.

Brasile 2013.

L’ingresso alla serata sarà di 3,50 euro.

Con Fabrício Boliveira, Isis Valverde, Felipe Abib, Antonio Calloni, Marcos Paulo. Drammatico.

Tratto dalla canzone omonima di Renato Russo, grande successo della fine degli anni 80 in Brasile. João lascia Santo Cristo alla ricerca di una vita migliore a Brasilia e inizia a lavorare nel traffico di droga. Incontra la bella Maria Lúcia, figlia di un senatore, e i due si innamorano perdutamente ma ben presto si ritroverà nel mezzo di una guerra con il playboy e spacciatore Jeremias. Vincitore in sette categorie al Gran Premio del Cinema Brasiliano nel 2014.