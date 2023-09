“Una felce per gli ospedali”. il Wwf nelle piazze con il progetto di spazi verdi nelle pediatrie

Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre torna l’evento nazionale del Wwf “Urban Nature: la festa della Natura in città” con appuntamenti in tutta Italia.

Giunta nel 2023 alla sua settima edizione, Urban Nature è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

L’edizione 2023 torna con tre grandi progetti: la manifestazione nelle piazze per il progetto “Oasi in Ospedale”, eventi in tutta Italia e il contest per le scuole.

In più di 1.700 piazze italiane si potrà anche acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”. «Grazie alla raccolta fondi ci aiuterai a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche» (la prima area naturale in pediatria è stata creata al Bambin Gesù di Roma).

Nel Varesotto le località interessate sono Dumenza, Luino, Bedero Valcuvia, Cugliate Fabiasco, Valganna, Porto Ceresio, Sangiano, Gemonio, Cocquio Tevisago, Luvinate, Gazzada Schianno, Malnate, Ternate, Comabbio, Varano Borghi, Gornate Olona, Sumirago, Albizzate, Tradate, Carnago, Jerago con Orago, Gallarate, Cassano Magnago (due punti), Solbiate Olona, Golasecca, Samarate, Somma Lombardo, Ferno, Lonate Pozzolo (anche frazione Tornavento).

Nei dintorni di Malpensa anche a Castano Primo e Cuggiono. Nel Novarese Bellinzago Novarese, Oleggio, Marano Ticino, Varallo Pombia (due punti).

Qui tutti i punti previsti.