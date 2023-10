Addio a Matthew Perry, Chandler in Friends

È morto all’età di 54 anni Matthew Perry, attore americano reso celebre in tutto il mondo dalla serie “Friends” nella quale interpretava il personaggio di Chandler Bing. Perry, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. Secondo le prime informazioni riportate dai media statunitense, l’attore sarebbe morto nella sua vasca idromassaggio della sua villa ma non si conoscono ancora le ragioni del decesso.

“Siamo devastati dalla notizia della morte di Matthew Perry. Era un vero dono per tutti noi” il messaggio pubblicato sulla pagina social di Friends. L’attore, oltre ad aver fatto parte del cast, di una delle serie più conosciute e seguite della storia ha lavorato in diversi film e commedie. Nella sua vita ha dovuto fare i conti con le dipendenze e in particolare con quella da alcol e da farmaci, raccontata dallo stesso Perry nel libro “«Friends», amanti e la Cosa Terribile” pubblicato in Italia dalla Nave di Teseo nel 2022.