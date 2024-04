Sanzioni per i ticket sanitari non paganti: l’assessore Bertolaso rinvia a luglio

C’è tempo fino a luglio per pagare la sanzione per il ticket sanitario non pagato. L’assessore al Welfare Guido Bertolaso chiarisce la situazione, sollecitato da una nota di Samuele Astuti del PD che accusa Regione di non voler mantenere l’impegno per risolvere “il cortocircuito burocratico delle multe arrivate dalle Ats a pensionati e disoccupati per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche” .

«Nella seduta del 12 marzo scorso – ricorda Astuti – grazie alle pressioni del PD, era infatti stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale la mozione che impegnava la Giunta ad estendere all’anno 2024 le agevolazioni previste dalla legge regionale 33 del 2022 per i ticket sanitari. Nonostante il sollecito che abbiamo presentato la settimana scorsa all’assessore al Welfare e all’assessore al Bilancio, a meno di 24 ore dalla scadenza dei termini per il pagamento delle sanzioni, dalla Giunta non è arrivato nulla: non un atto, non un segnale. Da domani, data di scadenza delle prime cartelle esattoriali, cosa faranno i cittadini che avevano ricevuto il sollecito per i mancati pagamenti dei ticket per le prestazioni di specialistica e farmaceutiche? Saranno costretti a pagare? Verseranno un anticipo e saranno rimborsati dopo?”».

Bertolaso risponde: «Ci sarà tempo fino all’assestamento di bilancio, in programma per luglio per regolarizzare le posizioni di chi ha ricevuto la richiesta di pagamento delle sanzioni. In sede di stesura del provvedimento di assestamento, verrà infatti adottata la specifica norma che, come per gli anni precedenti, prevede anche per il 2024 la possibilità di sanare la propria posizione pagando solamente i ticket dovuti, senza quindi gli aggravi delle sanzioni».