La replica di Trenord sulla multa di 74 euro: “Il passeggero avrebbe dovuto avvertire prontamente il controllore”

Ecco la risposta che arriva da Trenord relativamente al caso del viaggiatore che la sera di mercoledì 15 maggio si è visto comminare dal controllore una multa di 74 euro per esser salito in anticipo – alle 18 anziché alle 19 – sul treno Varese-Malpensa.



Sul biglietto acquistato online, come quello acquistato dal viaggiatore, sono indicate le norme di utilizzo del biglietto. Al punto numero 1 lettera b è scritto: “Il passeggero, avvertendo prontamente il capotreno, può intraprendere il viaggio anche in anticipo rispetto all’orario prescelto in fase di acquisto, senza incorrere in alcun tipo di sanzione”».