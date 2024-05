Linguaggi e competenze per la formazione: all’Insubria un nuovo corso di laurea magistrale per insegnare nelle scuole

C’è una novità nell’ambito dei corsi di laurea magistrali dell’Università degli Studi dell’Insubria per l’anno accademico 2024-2025: è Linguaggi e competenze per la formazione, destinato a laureati triennali che vogliano lavorare come insegnanti o impiegati nel terzo settore. L’obiettivo è preparare nella didattica di materie umanistiche e nelle scienze del linguaggio, offrendo competenze di carattere psicologico, antropologico e pedagogico-didattico ma anche una conoscenza approfondita dei servizi socio-culturali e, in considerazione della rilevanza e del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, la capacità di usare le nuove tecnologie nel proprio ruolo.

Il nuovo corso è promosso dal Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio (Disuit), ha come responsabile il professor Giulio Facchetti e sarà erogato al 50 per cento nella sede di Como, con collegamento in videoconferenza a Varese, e per l’altro 50 per cento a distanza, in via telematica.

I laureati della nuova magistrale disporranno di 24 crediti formativi e potranno poi completare la loro formazione con uno specifico percorso, in preparazione sempre all’interno del Dipartimento Disuit, e ottenere così i 60 crediti formativi abilitanti per lavorare nei contesti scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado come docenti di discipline letterarie, storiche, linguistiche e storico-artistiche.

Linguaggi e competenze per la formazione (Lincoform) va ad affiancare l’offerta formativa magistrale di comunicazione, ovvero Scienze e tecniche della comunicazione (Stec), che da quest’anno si rinnova completamente e offre un indirizzo unico in Comunicazione istituzionale e d’impresa, con nuove materie, laboratori professionalizzati e accordi con aziende e istituzioni.

Una presentazione di entrambi i corsi è in programma venerdì 24 maggio, dalle ore 16 alle 18, nell’Aula 2 del Padiglione Monte Generoso a Varese, con i presidenti dei corsi Alessandra Vicentini e Giulio Facchetti, i professori Stefano Bonometti, Daniele Crotti e Paolo Nitti, dottorandi e studenti.

Linguaggi e competenze per la formazione porta a sedici il numero dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo, ai quali è dedicato l’evento diffuso di presentazione Insubria Days, un calendario di incontri e seminari in cui ogni corso presenta in modo approfondito la sua offerta didattica per far conoscere tutte le possibilità e gli sbocchi professionali.

I sedici corsi magistrali dell’Università dell’Insubria sono: Biologia e sostenibilità; Biomedical sciences; Biotechnology for the bio-based and health industry; Chimica; Economia, diritto e finanza d’impresa; Fisica; Global entrepreneurship economics and management; Hospitality for sustainable tourism development; Informatica; Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro; Linguaggi e competenze per la formazione (in fase finale di attivazione); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale; Matematica; Scienze ambientali; Scienze delle attività motorie preventive ed adattate; Scienze e tecniche della comunicazione.

Tutte le date e gli eventi di presentazione dei corsi di laurea magistrale, a cui ci si può preiscrivere dal 10 luglio al 31 ottobre, sono disponibili al seguente link:

https://www.uninsubria.it/formazione/consigli-e-risorse-utili/orientamento/orientamento-ingresso/insubria-days-giornate