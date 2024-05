Polemiche sul candidato di Fratelli d’Italia che imbraccia il fucile nel manifesto elettorale di Sumirago

C’è un manifesto su un’iniziativa elettorale prevista a Sumirago che sta facendo il giro dei quotidiani d’Italia, il motivo? Il candidato, nonché europarlamentare uscente di Fratelli d’Italia, Pietro Fiocchi appare nel manifesto vestito da cacciatore mentre imbraccia e punta un fucile verso una preda.

Un’immagine piuttosto esplicita che fa sfoggio di un’arma per uno che non ha mai nascosto la sua passione per quel mondo. Lo stesso Fiocchi, peraltro, era un imprenditore di un’azienda specializzata in cartucce e munizioni di piccolo calibro.

L’appuntamento di Sumirago è organizzato insieme alla comunità venatoria e non a caso tratterà proprio del tema della caccia. Rientra tra gli appuntamenti elettorali di Fiocchi accompagnato dalla candidata meloniana Mariateresa Vivaldini.

Non si sono fatte attendere le polemiche per questa scelta e il primo ad intervenire è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli che ha dichiarato: “È la destra di Giorgia Meloni che odia animali e natura. È un’immagine di una violenza inaudita. Quel fucile puntato non è una minaccia solo per gli animali ma per tutti noi”.