Bambini in marcia tra Italia e Svizzera per chiedere pace e diritti, l’incontro sul ponte della dogana

In questi giorni funestati da terribili venti di guerra, torna uno degli appuntamenti più significativi che si svolgono ogni anno sul confine tra Italia e Svizzera. Domani mattina è in programma la nona edizione di “In cammino per la pace e per i diritti dei bambini e dei giovani”.

Dalle 9 alle 13 scuole, associazioni e amministrazioni comunali si muoveranno in corteo tra il Malcantone e il Varesotto, per un evento transfrontralieroaperto a tuttra la popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti su temi oggi più che mai attuali.

L’iniziativa, promossa e organizzata come ogni anno dall’associazione Culture Ticino Network di Lugano, in vista dell’11a edizione del World Forum per la Pace che si terrà dal 18 novembre al 14 dicembre, ha ricevuto il supporto da parte di vari comuni ed enti, tra cui: i comuni di Agno, Caslano, Bioggio, Tresa, Lavena Ponte Tresa, Brezzo di Bedero, Germignaga, Cremenaga, Luino, Marchirolo; sostengono la marcia per la pace anche il Consolato generale d’Italia, la Provincia di Varese, la Comunità Montana Valli di Verbano, la Marcia Mondiale per la Pace 2024, la Comunità Operosa alto Verbano e la Tavola della Pace, la Croce Rossa Italiana di Luino, il Cai di Luino, la Casa di Irma – Scuola Montessori di Bedano, e la panetteria Bignasca SA di Sonvico.

Il percorso offrirà numerosi momenti conviviali dedicati a grandi e piccini e avrà lo scopo di avvicinare simbolicamente i partecipanti, trasmettendo un importante messaggio di pace e sollevando importanti riflessioni sui diritti dei bambini e dei giovani sulla cultura della pace e sull’impegno sociale di cui ognuno è responsabile.

Dopo il cammino, all’interno della sala comunale di Ponte Tresa, si svolgeranno la celebrazione con presentazioni, i discorsi da parte delle autorità e degli ospiti, seguiti da intrattenimento. Seguirà poi un piccolo rinfresco e la degustazione di dolci solidali. I fondi raccolti durante l’evento andranno a supporto dei progetti dell’associazione Culture Ticino Network nelle Filippine e in Ticino.

Il programma

Per il percorso dalla Svizzera, dalle 8,45 ci sarà il raduno dei partecipanti in piazza Lago a Caslano con zona buvette. Alle 9, dopo il saluto di benvenuto da parte delle autorità, la partenza della marcia in direzione del ponte doganale di Ponte Tresai si incamminerà poi alle ore 9:15 verso il

Ponte Doganale di Ponte Tresa.

Il percorso dall’Italia inizierà alle 9,15 in via Zanzi, nella zona delle piscine di Lavena Ponte Tresa. Dopo il raduno iniziale e i saluti di benvenuto, si partirà alle 9,30 verso il ponte doganale di Ponte Tresa.

Dalle 10 è prevista l’Unione dei popoli sul ponte doganale di Ponte Tresa dove si incontreranno il gruppo svizzero e il gruppo italiano e verrà scattata la foto dell’unione dei popoli. Seguirà alle 10,15 un momento ufficiale, in piazza Sangiorgio a Lavena Ponte Tresa, in compagnia di ospiti e autorità locali, con le esibizioni dei bambini e un momento di scambio di piccoli doni tra loro.

Il corteo ripartirà alle 10,40 per recarsi nella sala comunale di Ponte Tresa, Svizzera. Dalle 11 alle 12,30 nella Sala comunale di Ponte Tresa, Svizzera, si svolgerà la celebrazione ufficiale con saluto di benvenuto, canto iniziale da parte dei bambini della scuola Montessori e la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui la violinista Natalia Carpenco, il cantante filippino Marco Bernasconi, il mago StrongAle.

A fine evento ci sarà una piccola degustazione di dolci solidali.

In caso di brutto tempo l’evento si svolgerà nella sala comunale di Tresa, a Ponte Tresa dalle 9 alle 12.

Per una migliore organizzazione sono gradite le iscrizioni al numero +41 91 922 95 18 oppure via mail: info@maffeisnetwork.ch