Bando Distretti del commercio: il Malpensa Nord Ticino batte tutti

«Abbiamo ricevuto richieste per 733mila euro, oltre mezzo milione in più rispetto ai 200mila euro di contributi previsti a favore dei commercianti. Un risultato eccezionale. Merito nel lavoro svolto dal Distretto, dalle nostre amministrazioni comunali e da Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa».

Edoardo Favaron, presidente ormai da otto anni del Distretto intercomunale diffuso (Did) Malpensa Nord Ticino, presenta con orgoglio i numeri alla chiusura del bando rivolto alle attività commerciali dei nove Comuni del Distretto che si estende tra l’aeroporto e i laghi: Angera, Golasecca, Mercallo, Sesto Calende, Somma Lombardo (capofila), Taino, Varano Borghi, Vergiate.

«La voglia di investire sul proprio negozio», sottolinea Favaron, «significa volere stare sul mercato. E soprattutto rappresenta un segnale davvero positivo per i centri storici, perché dove il commercio è vivo si riempiono le piazze, e le città piene di persone sono uno stimolo a guardare al futuro con ottimismo, sono un deterrente al degrado e al dilagare della microcriminalità. Dove c’è gente il livello di sicurezza aumenta».

Top a livello regionale

Il bando di Regione Lombardia denominato “Sviluppo dei Distretti del commercio 2022-2024” metteva a disposizione fondi per il sostegno di progetti di riqualificazione, innovazione e promozione dei Distretti del commercio in compartecipazione finanziaria con gli enti locali. Il Did Malpensa Nord Ticino a livello regionale si è classificato al quarto posto sui 151 Distretti che hanno presentato domanda, ottenendo il massimo della premialità che, in soldoni, significa 600mila euro, 200 dei quali destinati appunto alle attività commerciali e i restanti 400 ai nove Comuni, da investire nei diversi progetti che ogni amministrazione ha inserito nella documentazione recapitata al Pirellone.

Il “boom” di Angera

A differenza di altri Distretti, costretti a prolungare la scadenza del bando per la distribuzione dei fondi destinati ai negozi, il Did Malpensa Nord ha bruciato le tappe e ora si trova nella piacevole situazione di fare i conti con un surplus di adesioni. «Il Comune più “performante” – prosegue il presidente – è stato Angera i cui commercianti hanno presentato richieste di contributi per 209mila euro». Completano il “podio virtuale” Somma Lombardo con 193mila euro e Sesto Calende con 106mila euro. A seguire Vergiate (104mila euro) e Mornago (74mila euro).

«Il risultato ottenutoarriva a dimostrazione dell’efficacia del bando regionale e a conferma dell’incredibile lavoro di informazione svolto dalle amministrazioni comunali e da Ascom che, con il direttore Gianfranco Ferrario, ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura del bando e che continua ad averlo per la collaborazione e l’assistenza all’interno del nostro Did».

Sempre al fianco dei commercianti

Una volta decretata l’ammissibilità delle domande, i fondi saranno distribuiti a tutti i negozianti che ne avranno diritto. Non si tratta di denaro a fondo perso, ma di contributi a fronte di interventi che vanno a riqualificare e a migliorare le attività commerciali.

«Se da una parte – conclude Favaron – l’altissimo numero di richieste comporterà una erogazione del contributo più bassa a favore del singolo imprenditore, dall’altra l’importantissimo risultato ottenuto è uno stimolo per il Did Malpensa Nord Ticino e per tutti i nove Comuni che ne fanno parte ad aderire a qualsiasi tipo di proposta di contributi finalizzata al rilancio dell’economia locale. È un impegno che mi sento di prendere nei confronti dei nostri commercianti: questo Distretto continuerà ad affiancarvi e a lavorare per voi».