Cefalea, cervicalgia e lombalgia: quando l’osteopatia è efficace

Numerosi studi ed evidenze scientifiche hanno dimostrato l’efficacia dell’osteopatia nella cura di condizioni muscolo-scheletriche: cefalea tensiva episodica e emicrania, disturbi muscolo-scheletrici (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, coxalgia, gonalgia, ecc), disturbi temporo-mandibolari.

Ma come agisce e in quali situazioni è efficace? Ne parliamo con il dottor Davide Crespi, che ha ottenuto il Bachelor of Science with Honours (Bsc.Ost Hons.) alla Malta ICOM Educational e sta completando il Master of Science (Msc.Ost) in osteopatia pediatrica ed in osteopatia dello sport & delle arti performative.

Il dottor Crespi è nell’equipe del Centro polispecialistico Malpensa Med di Viale Valganna 190 a Varese.

«La cervicalgia e la lombalgia sono delle situazioni dolorose muscolo scheletriche che colpiscono tra il 30% e il 50% popolazione almeno una volta nella vita. Questi numeri sono destinati ad aumentare poiché sono dolori principalmente collegati all’attività lavorativa, a posizioni errate mantenute nel tempo, all’attività sportiva, allo stress ed alla fisiologica degenerazione delle strutture muscolo-scheletriche con l’avanzare dell’età.

La lombalgia colpisce la zona della colonna vertebrale definita lombare mentre la cervicalgia è una condizione nella quale il paziente ha dolore nel tratto cervicale del rachide, comunemente chiamato collo.

La sintomatologia dolorosa può essere data sia dal tessuto muscolare che da quello osteo-fibro-cartilagineo. Quest’ultimo comprende il disco intervertebrale con i rispettivi legamenti che completano l’articolazione intervertebrale insieme alla capsula articolare, causando dolore, rigidità, impaccio nel movimento ed un conseguente abbassamento della qualità della vita.

Come interviene il trattamento osteopatico?

Entrambe le condizioni sopra citate sono spesso studiate e trattate tramite il trattamento osteopatico con ottimi risultati. Tale medicina manuale ha una concezione d’insieme del corpo umano e di come le strutture lavorano singolarmente e tra di loro. In una seduta si andranno a studiare tutti i sistemi che interagiscono e potrebbero influenzare la sintomatologia: attraverso un’anamnesi, successivamente tramite test ortopedici ed in seguito con un esame obbiettivo posturale.