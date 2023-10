Ciclista su una bici elettrica investito a Malnate, è grave

Questa mattina, giovedì 12 ottobre, intorno alle 9, un ciclista è stato investito in viale Vittorie, all’altezza del civico 20, a Malnate. L’incidente ha coinvolto una bicicletta elettrica e un’auto proveniente in senso contrario, causando un impatto violento e lasciando il ciclista in gravi condizioni. (nella foto il luogo dell’incidente)

Il ciclista, un uomo di 74 anni, stava scendendo lungo il viale Vittorie sulla sua bicicletta elettrica quando si è verificato l’incidente con l’auto che procedeva in senso opposto. L’impatto è stato così violento che ha lasciato il ciclista gravemente ferito a terra.

Immediatamente dopo l’incidente, è stata chiamata un’ambulanza della Soreu dei Laghi. Gli operatori medici hanno valutato le gravi condizioni del ciclista che è stato soccorso in codice rosso.

La scena dell’incidente è stata presidiata dalla polizia locale, che ha avviato i rilievi necessari per determinare le cause esatte dell’incidente e stabilire la responsabilità delle parti coinvolte. Inoltre, i carabinieri sono giunti sul posto per fornire supporto alle autorità locali nell’indagine in corso.