Con Sportabilility l’inclusione è scesa in campo

“La partnership inedita tra Officina 025 Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate, Triade SOS Autismo e Pallacanestro Varese, ha consentito di perseguire un grande obiettivo: promuovere lo sport come opportunità di crescita personale, benessere e partecipazione per tutti”.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati i bambini e ragazzi autistici e disabilità del territorio, insieme agli atleti della Pallacanestro Varese, che hanno partecipato insieme ad attività inclusive all’insegna dello sport del basket.

Sono stati ben cinque gli appuntamenti programmati tra marzo e giugno 2023: i ragazzi di Officina 025 e Triade si sono allenati insieme ai giovani cestisti Under25 e ai coach, presso il Campus in Via Pirandello 31 (Varese). In uno di questi appuntamento, il Coaching Staff della Pallacanestro Varese è andato nella Palestra di Gallarate coinvolgendo i partecipanti in un’attività ludico-motoria.

“Per bambini e ragazzi con disabilità partecipare ad attività che stimolino la collaborazione e l’interazione con i coetanei in un ambiente sano, qual è quello sportivo, è davvero prezioso per crescere e stare bene. – afferma Stefano Colombo, Presidente di Officina 025 – In questo senso, la partnership con Pallacanestro Varese, a cui rivolgiamo un sentito ringraziamento, è significativa, in quanto ha consentito di dare vita a preziose occasioni di incontro e inclusione”.

“Lo sport non solo consente di fare crescere in salute i nostri ragazzi, ma è un’opportunità per tutta la comunità – aggiunge Elena D’Orazio Presidente di Tirade SOS Autismo – Qualunque attività sportiva è promotore di inclusione e coesione per tutti i ragazzi, con disabilità e non, perché ci allena a valorizzare le diversità e a essere cittadini attivi. La collaborazione con Pallacanestro Varese ne è un esempio virtuoso e dimostra come, in squadra, si possano raggiungere importanti risultati”.

Così, anche la Pallacanestro Varese che ha deciso di mettersi in prima linea e coinvolgere direttamente i propri atleti in un’attività volta alla coesione e alla salute della comunità di riferimento, si dichiara lieta dello sviluppo di questa collaborazione, che sarà sicuramente duratura, proprio grazie a questa prima occasione di lavoro di squadra.

Sono stati coinvolti, oltre ai vari educatori, anche: Alberto Ballarin, istruttore FIG, con la disponibilità del Golf Club Panorama di Varese e Corrado Mascarello Walking coach di Sumirago.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Sportability, avviato da Officina 025 e che vede coinvolta come partner Triade SOS Autismo, realizzato grazie al contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus. Un progetto che tra i propri obiettivi si propone di generare un movimento di squadra che renda partecipi le realtà presenti sul territorio.

Per questo motivo è stato organizzato un evento rivolto alla cittadinanza, martedì 10 ottobre ore 21, nella Sala Impero di via Foscolo, a Gallarate, nel quale saranno illustrati i risultati del progetto e interverranno gli attori principali di questa iniziativa. Inoltre si darà seguito alla fase successiva del progetto: SportAbility 2.0, con interessanti novità.

Officina 025 Amici Della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate è un’associazione di volontariato che da più di 10 anni opera nel territorio per promuovere la salute di bambini, giovani e adolescenti con disabilità nella fascia 0-25 anni e oltre. Questo, al fine di renderli cittadini autonomi e favorire la connessione con la comunità di appartenenza, creando nuove possibilità per i più fragili e valorizzandone le risorse.

Triade SOS Autismo svolge da anni attività di promozione delle autonomie e della socializzazione a favore di giovani autistici, tra cui iniziative inerenti l’attività sportiva come occasione di promozione di competenze di cittadinanza. L’associazione promuove i diritti delle persone autistiche e favorisce lo scambio ed il confronto tra famiglie, Inoltre sostiene e collabora con equipe scientifiche di qualità.

Pallacanestro Varese è stata fondata nel 1945, arrivando già l’anno successivo a conseguire il primo risultato di prestigio, con la promozione in serie A, mentre nel 1949 si festeggia il secondo posto in campionato. Punto di riferimento Varesino della pallacanestro, la società riconosce la valenza e la portata sociale dei progetti finalizzati a favorire la promozione del basket e dei valori inclusivi e positivi dello sport, impegnandosi attivamente sul territorio.