Fiamme in un box del centro a Samarate

Un box ha preso fuoco questa mattina, mercoledì 11 ottobre, in pieno centro a Samarate.

Le fiamme sono divampate in via Statuto, attorno alle 7: subito è partito l’allarme e sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco di Varese che hanno provveduto a spegnere l’incendio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Non risultano feriti. Alle 9 la situazione è tornata alla normalità. Resta da capire quale sia l’origine del rogo.