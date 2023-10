Giro di vite della polizia locale di Luino alla stazione

Microcriminalità, giovanissimi e dipendenze, senso di insicurezza: su questo la polizia locale di Luino è intervenuta nel comparto “Stazione internazionale“ dove più di una volta si soo verificati episodi di devianza.

Proprio durante alcuni controlli effettuati nelle zone comprese tra la Stazione ferroviaria e Via XXV Aprile, martedì sono stati identificati diversi giovani che bivaccavano all’interno della stazione ferroviaria. Durante le verifiche, uno dei giovani è stato colto proprio mentre consumava della sostanza stupefacente. Verifiche più approfondite permettevano agli agenti di recuperare altri 4 grammi di sostanza che il giovane aveva opportunamente occultato negli slip. Questa “bravata” costava al soggetto fermato, maggiorenne e italiano, la segnalazione alla Prefettura di Varese quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Questa azione fa parte di un più ampio progetto, coordinato dalla Prefettura di Varese, che vede la Polizia Locale luinese coordinata dal comandante Commissario Ippoliti e coadiuvata dal vice commissario Buscetta, parte attiva dei controlli presso le stazioni ferroviarie della Provincia di Varese, progetto che è partito dall’inizio di quest’estate e che sta portando a discreti risultati. Anche sul fronte della sicurezza stradale i controlli messi in atto dalla Polizia Locale di Luino fanno registrare buoni risultati.

Il costante pattugliamento e la presenza assidua anche nelle frazioni, ha portato alla riduzione dei sinistri stradali rilevati sul territorio. Il dato che emerge in maniera preoccupante invece è il numero dei veicoli circolanti sprovvisti della copertura assicurativa; dall’inizio dell’anno infatti sono quasi un centinaio i veicoli sequestrati per la mancanza dell’assicurazione. «Dobbiamo sottolineare l’ottimo operato della nostra Polizia Locale», afferma Ivan Martinelli, assessore alla sicurezza di Luino.

«Quotidianamente impegnati nel presidio del territorio, affiancano e supportano in maniera perfetta le altre forze di polizia. Un lavoro in sinergia che dà i suoi risultati. Stiamo lavorando insieme perché possa accrescere non soltanto la sicurezza ma anche la percezione della stessa, minata da isolati episodi riconducibili ai soliti noti. Luino non è una città insicura. Chi lo dice o non è mai uscito dai nostri confini per vedere altre realtà o lo fa per creare un sentimento di paura. Presto l’amministrazione incontrerà i cittadini del centro e delle frazioni per presentare importanti novità a garanzia e tutela della sicurezza»