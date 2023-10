I Tabarka Jones: da Caronno Varesino al sogno Sanremo

Tabarka Jones è un duo che nasce nel 2020 in piena pandemia a Caronno Varesino. Numerosi i concorsi ai quali ha partecipato sia in zona, ma anche in Piemonte, Lazio e Liguria. Vari anche i format televisivi (Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre) a livello nazionale.

«Abbiamo deciso di partecipare ad un concorso a livello nazionale, Sanremo new talent, dove sono presenti numerosi personaggi del mondo della musica come il presidente di giuria, il maestro Vince Tempera, Walter Sacripanti, Moreno (vincitore di Amici). Abbiamo presentato un nostro inedito, Anime senza tempo, che tratta un tema purtroppo molto attuale che è quello della violenza sulle donne, scritta da Edilino Fontana (compositore Tabarka Jones), la musica è del maestro Damiano Cavallaro, ed è cantata dalla vocalist dei Tabarka Jones Teresa Farris. Con questo pezzo siamo stati scelti come ospiti speciali e premiati nella categoria disco d’argento nella finalissima di Rimini».