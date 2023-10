Il programma di Auser Gallarate da ottobre a dicembre 2023

Auser Gallarate propone una serie di appuntamenti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre per i propri associati e per tutta la cittadinanza. Di seguito il programma tra conferenze, corsi, servizi, tornei di burraco.

PROPOSTE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023

AIUTARE LE PERSONE FILO D’ARGENTO

Accompagnamento protetto anziani e persone fragili

da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 15:00 – 17:30

telefono o sede

SPORTELLI (in sede)

● Sportello d’ascolto a cura di Marina Corrao Psicologa – mercoledì 15:00 – 17:00

● Sportello antiviolenza a cura di una volontaria “Auser Filo Rosa” – lunedì 15:00 – 17:00

CREARE CULTURA – INCONTRI POMERIDIANI E SERALI

● Stili di vita

“Variabilità e cambiamenti del clima in Italia negli ultimi due secoli” in collaborazione con GasAuser con il prof. Maurizio Maugeri dell’università degli Studi di Milano

mercoledì 18 Ottobre 17:30

● Ciclo di conferenze: “Dalla malattia alla persona: incontri sul tema di come comprendere l’esperienza esistenziale del disagio psicologico attraverso l’opera e il pensiero di Fabrizio De Andrè”. Dott. Gabriele Catania Psicologo e Psicoterapeuta – Presidente dell’Associazione “Amici della Mente OdV”.

1° conferenza in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne: “Amore sano e amore patologico” venerdì 24 novembre 18:00 – 19:30

Introduzione a cura di “Auser Filo Rosa” e proiezione di un video di Mia Martini

● Incontri di Musica

“Sinfonie del destino: Beethoven, Čajkovskij e Mahler” con Virgilio Bernardoni, musicologo

“Sinfonia n. 5 in Do minore – Ludwig Van Beethoven” lunedì 16 ottobre 19:00

“Sinfonia n.6 in Si minore <> – Pëtr Il’ič Čajkovskij” venerdì 13 novembre 18:00

● Incontri con altre culture

Gabriele Frisone

“La civiltà Inca, aspetto del paese, famiglia reale ed ordinamenti sociali” mercoledi’ 25 Ottobre 17:30

“Incas, tattiche militari, politica, religione, economia” mercoledi’ 15 Novembre 17:30

● Psicologia

“Oggi parliamo di…” dott. ssa Monica Rubin Psicologa

mercoledì 11 ottobre ore 15:00

mercoledì 15 novembre ore 15:00

mercoledì 13 dicembre ore 15:00

● Incontro con l’autore

Lidia Sbalchiero presenta il libro: “Io e il Parkinson: la mia storia in un libro”

mercoledì 6 dicembre ore 17:30

USCITE

● Visita al Museo Archeologico di Angera e ai murales di Andrea Ravo Mattoni domenica 8 ottobre ore 14:30

CORSI

● Corso di Ginnastica Dolce

Tiziana Galbiati Insegnante

a partire da giovedì 28 Settembre

lunedì dalle 09:00 alle 10:00

giovedì dalle 09:30 alle 10:30

● Corso di Inglese

Barbara Ramponi Insegnante

a partire da lunedì 06 Novembre

lunedì dalle 15:30 alle 17:00

martedì dalle 11:00 alle 12:30

FARE AGGREGAZIONE

● Gruppo di ballo

martedì dalle 18:30 alle 20:00

mercoledì dalle 20:30 alle 22:00

giovedì dalle 20:30 alle 22:00

● Torneo di Burraco

sabato 30 settembre, 21 ottobre, 18 novembre e 2 dicembre dalle 14:30

● Merenda e giochi

giovedì 12 Ottobre, 09 Novembre e 14 Dicembre alle 15:30

● Castagnata

mercoledì 01 Novembre 09:00 – 17:30 (in caso di maltempo si terrà in data sabato 04 Novembre)

davanti ai cimiteri di Crenna e Cedrate di Gallarate

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER LE INIZIATIVE DEL MESE

Rivolgersi in sede da lunedì a venerdì 9:00 – 12:00 / 14:30 – 17:30

Sede: via del Popolo 3 21013 Gallarate – Tel. 0331 70 10 69 – 0331 77 10 55

Email: auserinsiemegallarate@gmail.com – ausercultura.gallarate@gmail.com

Sito: www.auser.lombardia.it/varese/gallarate – Sito Auser Cultura: https://www.ausercultura.lombardia.it/auser_gallarate

Facebook: Auser Gallarate