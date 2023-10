Il Sindaco Bianchi risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza a Luino

«I fatti sono avvenuti in una area circoscritta e relativi a pochissimi soggetti. Questo, però, non deve farci sottovalutare il problema, anzi. Le forze di polizia intervengono in ogni situazione che si evidenzia, con efficacia, a presidio del territorio».

Inizia così la risposta del sindaco di Luino, Enrico Bianchi, al consigliere comunale del gruppo di minoranza #Luinesi Davide Cataldo che, a seguito di alcuni episodi di aggressione verificatosi nel centro urbano, ha chiesto l’adozione di misure immediate per migliorare la sicurezza in città.

«Certamente la Prefettura è stata informata della situazione – aggiunge Bianchi – e l’amministrazione a brevissimo comunicherà con questa per valutare azioni specifiche da mettere in campo. Siamo a filo diretto con il Comando dei Carabinieri, costantemente impegnato nel monitorare la situazione cittadina e, inoltre – conclude Bianchi – stiamo organizzando un incontro anche con i rappresentanti del Carrefour e i proprietari dell’edificio per individuare soluzioni specifiche per quell’area».