Aggressione a Luino, 51enne ferito a un braccio

51enne ferito da una coltellata a Luino: è avvenuto poco prima delle 22 di sabato, di fronte al supermercato di Corso 25 Aprile.

L’uomo aveva fatto la spesa insieme alla compagna, la coppia è stata avvicinata da un giovane che, senza apparente motivo, ha colpito il 51enne a un braccio con un coltello.

La ferita ha preso a sanguinare copiosamente, i soccorsi sono stati attivati in codice rosso, con intervento di due ambulanze e automedica: medicato sul posto, il 51enne è stato trasferito in ospedale in codice verde, quindi comunque non in pericolo di vita. In ospedale anche la compagna 47enne, sotto shock.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Luino, che stanno lavorando per identificare il giovane.