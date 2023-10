Il tribunale di Milano annulla l’esternalizzazione degli informatici di Malpensa e Linate

Il Tribunale di Milano ha annullato l’esternalizzazione del personale del settore Ict (Information and Communication Tecnology) di Sea, che era stata resa operativa il 1° febbraio 2022.

Lo comunica, con soddisfazione, la Cub Trasporti, sindacato di base che aveva contrastato l’operazione e aveva poi assistito i lavoratori che avevano deciso – singolarmente – di impugnare l’esternalizzazione dei contratti.

«Con dispositivo del 25 ottobre 2023 – scrive il sindacato – il tribunale di Milano ha accertato e dichiarato ” la nullità della cessione del contratto di lavoro dei ricorrenti da SEA S.p.a ad A.I.S. Srl del 1° febbraio 2022 e, conseguentemente, accerta e dichiara la prosecuzione del rapporto di lavoro dei ricorrenti alle dipendenze di SEA S.p.a. senza soluzione di continuità, ad ogni effetto giuridico ed economico”».

Il settore Ict era stato individuato come autonomo ramo d’azienda per essere ceduto ad un’azienda di nuova costituzione, «AIS srl detenuta al 100% dalla stessa Sea ma destinata poi con una gara d’appalto ad essere ceduta a terzi». L’esternalizzazione aveva causato qualche malumore nelle forze di centrosinistra (il Comune di Milano è socio di maggioranza di Sea) ma poi l’operazione era comunque andata avanti. Per questo il sindacato contesta oggi il passaggio non solo a Sea ma anche alle forze di centrosinistra della maggioranza che amministra Milano, parlando di «tacito accordo della politica milanese e della giunta comunale».