Il Varese perde testa e partita: il Chieri lo punisce 2-1 tra le proteste biancorosse

Seconda sconfitta di fila per il Varese che cade 2-1 a Chieri al termine di una gara tesa e finita malissimo, sia per i nervi tesi con quattro espulsi, sia per un risultato che punisce le disattenzioni della squadra di Cotta e la mancanza di concretezza in attacco.

Un ko che fa male perché i biancorossi oggi erano intenzionati a ritrovare il successo e invece si ritrovano a dover spiegare un altro risultato negativo non del tutto meritato, perché se è vero che il Chieri ha segnato due volte su disattenzioni della retroguardia del Varese, è anche vero che qualche occasione nitida almeno per pareggiarla è stata creata, come dimostrano i pali colpiti da Banfi in apertura e Molinari nel finale, già in 9 contro 9, così come il tiro alto di Stampi all’ultimo secondo che poteva almeno edulcorare l’amaro boccone.

Nel post partita il Varese non ha nascosto il malumore per le scelte arbitrali, in particolare sul gol annullato in apertura di secondo tempo a Cottarelli e sulla posizione di Vono nella ripartenza che poi ha portato al corner del 2-1, così come la gestione delle espulsioni «date a caso» come commenta Cotta, dopo la rissa nel finale scatenata da uno spintone di Palazzolo.

E lo stesso mister Cotta difende le proprie scelte nel finale di partita, dichiarando di «essere disposto a fare un passo indietro nel caso la dirigenza lo chiedesse», ma affermando anche che la squadra crea tanto senza però riuscire a concretizzare e quindi fare risultato pieno. Chissà se la posizione del tecnico sarà davvero a rischio nelle prossime ore. Di certo ci sono i numeri che non giocano dalla sua parte: i biancorossi si trovano ora a 10 punti dall’Alcione capolista, fermi a quota 13 in classifica con la zona playout sempre più vicina e alla vigilia di una settimana tosta con il turno infrasettimanale al “Franco Ossola” contro l’Alba e la trasferta a Genova contro il Ligorna domenica prossima.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo tre gare senza vittoria i biancorossi cercano di fare bottino pieno a Gassino Torinese, casa stagionale del Chieri, che arriva all’appuntamento da penultima della classe. Una settimana agrodolce per mister Corrado Cotta, che alla buona notizia del ricorso respinto contrappone gli infortuni di Di Maira – naso fratturato – e Zazzi, che dovrà subire un’operazione di pulizia al ginocchio. Cambia lo schema: 4-3-3 con Vitofrancesco in regia, Mandelli e Perissinotto mezali, tridente con Guri, Banfi e Furlan. I torinesi allenati da Fabio Nisticò non vincono da cinque partite nelle quali hanno raccolto un solo punto. Lo schema è un 3-5-2 che in attacco fa affidamento su Bacchin e Rivi.

PRIMO TEMPO

Inizio vibrante della gara e al 4′ il Varese crea le prima grande occasione: Guri fa correre Baldaro sulla destra, palla in mezzo bassa per Banfi che arriva in corsa e calcia angolato ma il palo respinge il suo tentativo. La risposta del Chieri è la punizione alta di Zenuni al 7′, ma nei minuti successivi, nonostante i biancorossi prendano il comando del gioco, non arrivano più occasioni. Il Chieri difende bene e al 22′ approfitta di una disattenzione della difesa del Varese per colpire: Bacchin sfonda a destra senza grandi opposizioni, sul servizio in mezzo è reattivo Cassano su Zenuni ma Marianeschi mette in rete sulla ribattuta per l’1-0. Il Varese reagisce di pancia ma con poca lucidità. Guri al 31′ in diagonale manda fuori di un soffio ma la pressione dà i suoi frutti al 37′ e questa volta la fortuna dà una mano ai biancorossi visto che la deviazione difensore del Chieri sul tiro di Furlan dal limite dell’area è determinante per far terminare il pallone all’angolino per l’1-1. Trovato il pareggio il Varese spinge ancora e al 44′ è buona la sponda di Guri per Banfi che però calcia forte ma non trova la porta. All’intervallo le due squadre vanno così sull’1-1.

SECONDO TEMPO

Dopo un tiro alto di Simic in apertura, al 3′ Cottarelli troverebbe l’inserimento vincente sul cross basso di Vitofrancesco da destra, ma il guardalinee segnala una posizione irregolare del numero 27. Il Varese alza i ritmi e un po’ di scopre con il Chieri che prova a farsi vedere con Marianeschi che impegna Cassano alla parata con un tiro da fuori. Al 16′ mister Cotta mette Palazzolo per Mandelli alzando il baricentro della squadra e i biancorossi prendono campo. Per quanto possesso palla producano i biancorossi, non arrivano occasioni da gol e al Chieri basta essere ordinato per non subire occasioni. I padroni di casa si rifanno avanti con il neo entrato Vono e al 36′ su azione d’angolo ritornano in vantaggio con un bel tiro al volo di Zanuni che batte Cassano. Il Varese si innervosisce, protesta vibrantemente in occasione del gol e al 45′ dà il via a un parapiglia che si trasforma in rissa. L’arbitro espelle lo stesso Palazzolo e Cottarelli per il Varese, Egharevba e Gasperoni per il Chieri, oltre che l’allenato dei portieri biancorosso Paciarotti. Dopo una lunga pausa la gara riprende 9 contro 9 e il Varese si lancia in attacco. Le speranze di pareggio si perdono però prima sul palo colpito da Molinari e poi sulla conclusione di Stampi dal cuore dell’area, che sorvola la traversa proprio all’ultimo secondo. Termina così con un’altra sconfitta per il Varese e alla quarta gara di fila senza successi.