Nella bellissima sala consiliare del Comune di Castano Primo, alla presenza dell’assessore alla cultura Ilaria Crespi e di altri rappresentanti dell’amministrazione, di Mattea Fo, Presidente della Fondazione Fo Rame, di Alessio Arena scrittore e studioso di teatro, esperto accreditato della Fondazione Dario Fo e Franca Rame e di una rappresentanza di studenti dell’istituto Torno, la scrittrice Laura Fusaro ha presentato “In principio ci fu Pio Rame”.

Il libro nasce dalla curiosità dell’autrice in seguito alla visita al cimitero di Castano Primo e alla scoperta della tomba di Pio Rame, marionettista, artista e artigiano del teatro.

Nelle sue ricerche Fusaro scopre e consegna alla storia la verità sull’origine del nome dell’orfano Pio Rame, nato ad Alessandria nel 1849.

La compagnia di Pio Rame, nel suo peregrinare di paese in paese, arriva a Castano Primo nell’ Ottobre1921 e vi rimane per circa un semestre, fatto strano se si pensa che il periodo medio di permanenza dei Rame in una “piazza” è di un paio di mesi.

Nel libro si fa riferimento a vicende, anedotti e ricordi dei castanesi che, uniti ai documenti provenienti dall’archivio della famiglia Rame, porta il lettore a scoprire come sono nate alcune farse e opere di una delle compagnie che hanno fatto la storia del teatro in Italia.

Il volume, ben curato sotto l’aspetto grafico e fotografico, è edito da Pietro Macchione.