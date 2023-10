Incidente a Prospiano, soccorsi tre ventenni

Tre ventenni sono stati soccorsi dal 118 dopo esser stati coinvolti in un incidente stradale a Prospiano, frazione di Gorla Minore.

È avvenuto poco prima delle 18 di oggi, venerdì 13 ottobre, nella prima periferia del paese, in via Madonna dell’Albero all’incrocio con via Montenero-via Aliprandi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio, sono state coinvolte tre ragazze di 19, 20 e 23 anni. Non ci sarebbero feriti gravi.