La notte firmata Federico Romero Bayter alla Ghiggini

L’artista colombiano torna in galleria con una mostra personale

È un ritorno, quello di Federico Romero Bayter alla Galleria Ghiggini di Varese. Vincitore del Premio GhigginiArte e già protagonista di una personale in galleria, l’artista colombiano inaugura sabato 21 ottobre la mostra “Entresueño de estrellas”. Inaugurazione sabato 21 ottobre ore 17.30.

L’esposizione affronta il suggestivo tema della notte: l’argomento scelto e lo stile di Federico sono perfettamente interpretati dalla scrittrice Laura Veroni, autrice del testo introduttivo in catalogo, che fin da subito è entrata in sintonia con la pittura dell’artista colombiano.

Bayter torna in galleria, reduce da un’importante successo, una mostra svoltasi tra marzo e maggio del 2023 presso il Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce a Genova, un confronto fra la visione ottocentesca del fotografo Alfred Noack (1833-1895) e quella contemporanea dell’artista originario di Santa Fè De Bogotà, classe 1981.

Le opere scelte per la mostra in galleria a Varese, dipinti di notevoli dimensioni e carte, rappresentano il repertorio che, da sempre, caratterizza la ricerca di Federico Romero Bayter. Protagonisti della sua pittura il cantiere navale, la realtà urbana e non mancano interpretazioni artistiche di Varese, città che l’artista conosce, apprezza e che spesso omaggia nella suo lavoro, il tutto maturato in visioni notturne coinvolgenti.

Questa nuova esposizione rappresenta un traguardo positivo per aver creduto in tempi non sospetti nell’arte giovane, una scommessa vinta che negli anni ha aiutato a rinnovare le proposte della galleria.

FEDERICO ROMERO BAYTER nasce a Santa Fè de Bogotà in Colombia nel 1981; dopo aver frequentato il liceo artistico “Paul Klee” di Genova, si diploma con lode nel 2006 presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Bayter espone le sue opere in gallerie d’arte e musei in Europa e nel 2019 ottiene il riconoscimento “Talento di Genova”, un premio della sua città, soggetto dal quale l’artista spesso trae ispirazione.

“È una notte che si riflette sulle acque di indefiniti mari nei cantieri dove dormono le navi, piuttosto che su quelle di fiumi che scorrono silenziosi sotto i ponti di grandi città. Colori cupi, sinistri, macchiati a tratti da colpi di luce rosata che evocano sensazioni insieme di ansia e di quiete, di timore, forse paura, e di speranza, come se la notte portasse a galla, su quelle acque dipinte nelle quali si riflettono le stelle e i lampioni con il loro luccichio, l’inconscio e tutto ciò che in esso è contenuto” scrive Laura Veroni in catalogo.

ENTRESUEÑO DE ESTRELLAS

Federico Romero Bayter

Inaugurazione sabato 21 ottobre, ore 17.30

Fino al 18 novembre 2023

Testo in catalogo a cura di Laura Veroni