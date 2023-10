La Varesina non vuole fermarsi, Castellanzese per reagire

Giornata numero 7 per il Girone B di Serie D che chiuderà una settimana intensa. Domenica 8 ottobre Varesina e Castellanzese affronteranno le rispettive trasferte con umori opposti. Le fenici andranno a Trezzo sull’Adda per tenere aperta la striscia positiva mentre cercherà riscatto la Castellanzese a Caravaggio.

TRITIUM – VARESINA

Sfida insidiosa per la Varesina che arriva da tre vittorie filate e vuole continuare ad abitare le zone nobili della classifica. I ragazzi di mister Marco Spilli sembrano aver trovato subito le giuste dinamiche nonostante una rosa ampiamente rinnovata, ma a Trezzo sull’Adda si troveranno di fronte una Tritium ferita e desiderosa di rifarsi dopo un inizio negativo e l’ultimo posto in classifica con solo 3 punti, in coabitazione con la Castellanzese.

CARAVAGGIO – CASTELLANZESE

Deve invece riscattarsi la Castellanzese, ancora in cerca della prima vittoria in campionato e colpita dall’ultimo ko interno contro la Casatese. I neroverdi affronteranno l’insidiosa trasferta di Caravaggio contro i bergamaschi che, da neopomossa, hanno avuto un avvio campionato positivo con 8 punti nelle prime 6, compreso il sonante 8-1 rifilato al Legnano. Mister Manuel Scalise deve cercare il grimaldello per fare invertire la rotta alla sua squadra oppure anche la sua posizione in panchina potrebbe non essere così sicura.