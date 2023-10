L’autunno si fa sentire: cielo grigio e pioggia abbondante

Risveglio autunnale in questa domenica di fine ottobre. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano un vortice depressionario sulle Isole Britanniche che sospinge perturbazioni verso il Nord Italia. La prima perturbazione ha raggiunto oggi le nostre regioni con nuvole e piogge che si accentueranno domani pomeriggio per la formazione di un minimo di pressione sul Golfo Ligure con rinforzo di venti umidi e miti dal Mediterraneo verso le Alpi. Un’altra attiva perturbazione è attesa per giovedì.

Domenica cielo nuvoloso o coperto, con deboli piogge intermittenti, più frequenti su Alpi e Prealpi. In pianura piogge più rare e spesso asciutto. Sulla bassa padana forse anche qualche breve schiarita. Sulle Alpi limite neve oltre 2200 metri. Lunedì giornata grigia, cielo coperto e piogge autunnali, abbondanti dal pomeriggio e in serata a ridosso dei rilievi. Non freddo, neve oltre 2500-2700 m. Foschia persistente. Cime alpine e prealpine avvolte dalle nubi. Rinforzi di vento da scirocco sulle Prealpi.

Martedì, nella notte piogge battenti e forse qualche temporale, in esaurimento al mattino con schiarite a partire da Piemonte e Lombardia occidentale e a tratti ventilato da Nord. Nel pomeriggio ovunque soleggiato.

Foto di João Campanholo da Pixabay