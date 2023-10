Le Reti spa mette in guardia la popolazione dai truffatori: “I nostri addetti non riparano impianti interni”

Dopo l’aggressione a Buguggiate ai danni di un’anziana da parte di un uomo che è entrato in casa con il pretesto di eseguire attività sull’impianto idrico interno, l’azienda Le Reti mette in guardia i cittadini dai rischi di furti e truffe.

Le Reti Spa ricorda che il suo personale interviene esclusivamente sul contatore e non esegue attività di manutenzioni o riparazioni sugli impianti interni.

Gli incaricati hanno, inoltre, il dovere di avvisare preventivamente i clienti della sostituzione del contatore tramite avvisi, inseriti 48 ore prima nelle cassette delle lettere, o tramite esposti presso le abitazioni interessate dall’intervento sul contatore. Il personale addetto è, poi, dotato di tesserino e di appositi cartelli posizionati sui mezzi, in cui viene indicato che si tratta di lavori da eseguire per conto di LE RETI Spa.

La società ricorda, infine, che nessun incaricato può eseguire attività di controlli, manutenzioni e riparazione sugli impianti interni degli utenti, né sono autorizzati a incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico recandosi a casa degli utenti

Qualora si nutrano dubbi sull’identità degli addetti dell’acquedotto è possibile chiamare il numero verde dell’azienda 800.508.740 per accertarsi che si tratti effettivamente di personale autorizzato.

Le Reti Spa condannano fermamente queste truffe e invitano i cittadini ad avvisare immediatamente le forze dell’ordine per poter limitare questi casi a tutela degli abitanti del territorio.