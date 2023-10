Nuove Imprese Femminili e Giovanili: Focus Day

Torna per la sua seconda edizione il “Focus Day Nuove Imprese Femminili e Giovanili”, iniziativa finanziata dal progetto Interreg Transform e promossa dal Comitato Imprenditoria Femminile insieme al Punto Nuova Impresa di Camera di Commercio Varese, grazie anche alla collaborazione di Associazioni di Categoria, SUAP Comuni di Varese e Busto Arsizio, Ordini dei Commercialisti di Busto Arsizio e Varese, Ordine dei Consulenti del Lavoro e Rete al Femminile di Varese.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre, alle 9, nelle sale del Centro Congressi Ville Ponti: l’obiettivo è di fornire, in un unico luogo e nell’arco di una mattinata, quante più informazioni utili possibile, così da fertilizzare il tessuto imprenditoriale del nostro territorio.

Dopo i saluti istituzionali di Camera di Commercio e Comitato Imprenditoria Femminile di Varese, è previsto un intervento di Eloana Cardella, responsabile dell’ufficio Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni dell’ente camerale, che fornirà un quadro sulla situazione attuale di imprese femminili e under 35 in provincia. A seguire, l’avvio dell’attività dei desk informativi sui diversi temi coinvolti in questa materia: avviare l’impresa, previdenza, credito e finanza, incentivi, servizi per l’innovazione e conciliazione tempi vita lavoro. Non mancheranno, poi, le testimonianze aziendali, con Ilaria Pelucchi (Lallabycakes, laboratorio di pasticceria artistica), Alessandra Alfieri (Helps Nature, creazione abbigliamento ecosostenibile per bambini), Nicla Vanetti (Pianeta Lingua, scuola innovativa di lingue straniere per adulti ed aziende) ed Emanuele Rimazzi (Solertem Srls, servizi di installazione impianti fotovoltaici e impianti elettrici).

La partecipazione all’incontro è gratuita e l’accesso ai desk è a prenotazione sino all’esaurimento dei posti, con adesione online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, sotto la voce “Prossimi eventi”.