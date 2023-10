Per finire la quinta corsia ancora un’altra settimana di lavori e chiusure

Un’altra settimana di chiusure e limitazioni sull’A8 e A9 verso Milano, per i lavori di completamento della ormai “celebre” quinta corsia, quella inaugurata il 25 settembre dal ministro Salvini e che – si è ormai capito – richiedeva ancora un bel po’ di interventi.

E così – come nelle settimane scorse – eccoci ad un’altra serie di lavori notturni in settimana, nelle notti di mercoledì, di giovedì e anche nella più trafficata notte di venerdì. Lavori che comportano anche chiusura dell’intero tratto, con il traffico deviato (dalle 22) sulla viabilità ordinaria, vale a dire soprattutto la Statale del Sempione e la Statale Varesina.

I lavori sono necessari per completare le barriere fonoassorbenti, che non sono un “acccessorio” ma erano indicate da Autostrade come un elemento importante del progetto: si è fatto il taglio del nastro le cinque corsie, ma il progetto nel suo complesso manca ancora di questa parte importante, una delle garanzie date al territorio del Rhodense attraversato dall’asse viario.

Chiusura autostrada A8: si “comincia” mercoledì notte

Ecco dunque il dettaglio delle chiusure.

Partiamo dalla notte del 1° novembre: a partire dalle 22 e fino alle 5 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio di Lainate e Milano Fiera, verso Milano.

Da Varese (A8) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina in direzione di Milano; da Como (A9) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano.

Nella stessa notte sarà chiusa anche l’area di servizio “Villoresi ovest” e sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano (consigliato proseguire fino a Legnano.

Occhio: mercoledì è giorno festivo, attenzione se avete in programma spostamenti.

Nella notte di giovedì 2 novembre autostrada A8 chiusa in entrambe le direzioni

Sarà chiuso dalle 22, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Milano Fiera, in entrambe le direzioni, sia verso Milano che verso Varese/Como. Contestualmente, saranno chiusi, sul Raccordo Fiera Milano (R37), i rami di Fiera per chi proviene sia da Rho sia da Monza ed è diretto verso Varese. E saranno chiuse le aree di servizio “Villoresi ovest” e “Villoresi est”;

Chi da Milano va verso Varese dovrà farsi il Sempione ed entrare sulla A8 a Legnano. Chi invece deve immettersi sulla A9 verso Como e la Svizzera dovrà percorrere il raccordo Fiera, poi passare sulla A52 per Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e proseguire sulla SP233 della Varesina verso Varese ed entrare sulla A9 a Origgio.

Anche in questa notte chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano

Nella notte di venerdì scatta poi un’altra chiusura dell’A8 verso Milano.

Dalle 22 di venerdì sarà nuovamenente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 e Milano Fiera, verso Milano. E quindi nuovamente obbligo di deviazione verso il Sempione e la Sp233 “Varesina”.

Essendo chiuso il tratto, saranno chiusi anche lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano, e lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese. .

Con relativa deviazione del traffico sul Sempione.