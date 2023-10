Piccoli esploratori a Villa Cagnola, partono i “Wild Camp”

Prende il via il programma offerto dal progetto Interreg INSUBRIPARKS che ha messo in rete cinque parchi naturali dell’area insubrica. Primo appuntamento sabato 7 ottobre. Ecco come prenotarsi

E chi lo dice che nel bosco vivono le streghe?

Magari i folletti e le fate, di sicuro tanti animaletti pronti a far divertire i piccoli che vogliono provare un’esperienza in mezzo alla natura con le quattro giornate “Wild Camp” promossi nell’ambito del progetto Interreg INSUBRIPARKS.

Parte infatti sabato 7 ottobre al Villaggio Cagnola, all’interno del Parco Regionale Campo dei Fiori, la prima giornata di attività per le famiglie e i bambini dai 6 ai 13 anni che vede coinvolti i professionisti di Method, uno dei cinque polmoni verdi che ha aderito al Progetto di rete territoriale che vede capofila il Parco Spina Verde di Como.

I Wild Camp per famiglie negli Insubriparks sono finanziati dal progetto Interreg e quindi gratuiti per i partecipanti previa registrazione nella piattaforma di prenotazione Method a questo link oppure su insubriparksturismo.eu nella sezione Attività

“Si tratta di un’azione congiunta tra i Parchi e operatori che sviluppano esperienze educative piene di sorprese che permettono ai bambini di esprimersi in libertà nel contesto naturale delle nostre aree protette – spiega la project manager, Jessica Anaïs Savoia –. Queste attività sono un altro step del progetto INSUBRIPARKS che vuole avvicinare le famiglie alla natura offrendo con queste giornate dei momenti di condivisione tra genitori e figli e al contempo presentare alle famiglie attività che saranno proposte negli Insubriparks dal prossimo anno, sempre su prenotazione ma a pagamento. Lo scopo è quello di creare nuovi servizi per i cittadini all’interno delle aree protette – oltre a quelli già in essere come i campi estivi organizzati da altri operatori nei Parchi – sensibilizzando soprattutto i più piccoli su quello che è il rispetto dell’ambiente e della natura, imparando divertendosi”.

Svolgimento della giornata

La giornata prenderà il via alle 9.30 per chiudersi alle ore 16.30, quando saranno consegnati attestati di partecipazione al campo.

La mattina, dopo aver ricevuto le attrezzature, i piccoli partecipanti si dovranno cimentare nella realizzazione di un campo tendato, una lezione tenuta dai tutor della giornata con un approfondimento delle tecniche di organizzazione e di allestimento. Sarà avvincente anche scoprire come montare una tenda sospesa ed essere informati sulle tecniche di vita in natura, ovvero come preparare uno zaino a prova di avventura. Nel pomeriggio, dopo una pausa per il pranzo al sacco (a cura delle famiglie partecipati) si entrerà nel vivo con una serie di attività dinamiche. Saranno realizzati i ponti di corda, ci si potrà calare dalla teleferica per poi fare qualche prova di tiro con l’arco istintivo e assistere all’accensione del fuoco. Sono stati programmati anche esercizi per riscoprire il potenziale innato di vivere la giornata in mezzo al bosco, ma anche escursione in orientamento sensoriale e la costruzione del rifugio.

Ore 9:30

• Accoglienza

• Presentazione dello staff e del programma della giornata

• Presentazione progetto Insubriparks con focus sul Parco ospitante

• Consegna attrezzature ai partecipanti per la prima attività: allestimento del campo tendato

Ore 11:00

• Realizzazione di un campo tendato con approfondimento delle tecniche di organizzazione e allestimento

• Focus sulle tende sospese

• Tecniche di vita in Natura: come preparare uno zaino a prova di avventura

Ore 13:00

• Pranzo al sacco (NON fornito dall’organizzazione)

Ore 14:00

Realizzazione di:

• Ponti di corda

• Calata / Teleferica

• Tiro con l’Arco istintivo

• Dimostrazione accensione fuoco

Ore 15:30

• Esercizi per la riscoperta del proprio potenziale innato

• Escursione in orientamento sensoriale

• Costruzione rifugio

Ore 16:30

• Consegna attestati di partecipazione e saluti

In caso di maltempo la giornata sarà rinviata.

I Prossimi Wild Camp negli INSUBRIPARKS

Sabato 21 ottobre – Parco Pineta – Centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico ed Ecoplanetario del Parco Pineta a Tradate – Explorer experience: esploratori per un giorno

Domenica 22 ottobre – Parco Spina Verde – La Polveriera e la Valbasca (CO): sulle tracce della natura Sabato 4 novembre – Parco Pineta – boschi di Appiano Gentile (CO) (programma in via di definizione)