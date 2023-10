PMI e Multiculturalità al Museo MA*GA di Gallarate

Mercoledì 18 ottobre, Boardwalk sarà al Museo MA*GA di Gallarate per incontrare imprenditori e professionisti, chiamati a confrontarsi sul tema della Multiculturalità all’interno del mondo delle imprese, e quindi su come la diversità culturale influenzi e arricchisca le aziende. “Mosaico di Talenti – Le PMI come luogo di crescita” è la riflessione che verrà condivisa.

In un contesto economico segnato da radicali trasformazioni e da una complessità sempre crescente, Boardwalk si propone come punto di riferimento per le Piccole e Medie Imprese (PMI), per supportarle nelle attività legate al Controllo di Gestione e alla Pianificazione Economica e Finanziaria. L’obiettivo è affiancarsi agli imprenditori nella creazione e nella precisa rappresentazione dei loro Piani Industriali, all’interno di un processo di “Evoluzione Selettiva” che sta caratterizzando il panorama del tessuto imprenditoriale lombardo.

L’evento “Talenti di persone come tessere di mosaico”: il mosaico nel quale si compongono talenti come tessere è l’impresa, che diventa luogo di crescita, valorizzando la diversità intrinseca introdotta

all’interno delle organizzazioni. Ogni persona, con le proprie competenze uniche, diventa una tessera irrinunciabile del mosaico aziendale e l’insieme di queste tessere forma un’immagine completa e poliedrica dell’impresa. La diversità di talenti e competenze alimenta un ambiente aziendale dinamico e innovativo, catalizzando la crescita sia a livello individuale che collettivo e trasformando le PMI in autentici poli di sviluppo e di prosperità. Poli che sviluppano il loro effetto sull’intero tessuto economico e sociale in cui imprese e individui operano.

L’evento sarà strutturato in tre talk tematici.

Si parlerà di come le differenze culturali – esplorate lungo le dimensioni di genere, generazione e radici – non siano solo un valore in sé, ma anche un concreto fattore di successo per le imprese. L’evento sarà anche un’occasione per vivere un’esperienza di networking stimolante attraverso dialoghi aperti e costruttivi e un confronto diretto tra imprenditori e professionisti.

La moderatrice: Pegah Moshir Pour

Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è una nota attivista per i diritti umani e digitali. La sua voce ha riecheggiato con forza nel mondo dei social media dopo la tragica morte di Mahsa Jina Amini, denunciando con fermezza il regime integralista iraniano. Grazie all’impatto e all’efficacia delle sue iniziative, è stata insignita del premio Internazionale Standout Woman Award a Palazzo Montecitorio e inserita nella prestigiosa lista dei 100 innovatori che hanno fatto la differenza nel 2022, stilata da StartupItalia.

Laureata in Ingegneria Edile-Architettura, Pegah ricopre il ruolo di Senior Consultant in EY, occupandosi di Corporate Responsibility. È particolarmente attiva sui temi della cittadinanza dei ragazzi di terza cultura (RTC) e su questioni legate alla cittadinanza e all’etica digitale.Frequentemente invitata a intervenire su temi di empowerment femminile e di linguaggio digitale, Pegah affronta varie tematiche con un approccio intrinsecamente multiculturale e transdisciplinare.

I partecipanti

Talk 1: Talento e Generi

Pegah Moshir Pour – Moderatrice

Elisabetta Cozzi – Imprenditrice, fondatrice del Museo Fratelli Cozzi

Mariaelena Bressan – Responsabile del miglioramento continuo in Tenaris Dalmine Italia

Talk 2: Talento e Generazioni

Pegah Moshir Pour – Moderatrice

Mauro Vitiello – Imprenditore e presidente della Camera di Commercio di Varese

Chiara Fazzari e Lucia Fiori – Heads Hunters

Talk 3: Talento e Radici

Pegah Moshir Pour – Moderatrice

Enzo Dell’Orto – Imprenditore, Amministratore Delegato di Officine Meccaniche San Giorgio Spa

Luca Donelli – Imprenditore e manager nel Gruppo Donelli