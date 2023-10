Simone Biles, icona di speranza

Ci sono esseri umani, comuni, che, sotto pressione, si sfaldano e perdono consistenza, come un’anguria, un pomodoro oppure alcuni presunti leader in fuga dalla nave che affonda. Altri, più rari, hanno un’energia indomabile, endogena, aliena. Magari sembra che siano al tappeto sotto i colpi della vita, esangui e neutralizzati. Invece, esplodono incontenibili, emergendo dal tunnel inattesi con una luce mai vista prima. Si elevano sopra l’orizzonte delle nostre miserie e infondono una meravigliosa speranza come dono per tutti.

C’è una persona che, in 142 cm di dimensione fisica, racchiude la forza di una stella. Questa persona è Simone Biles, una straordinaria ginnasta americana che ha affrontato sfide incredibili nella sua vita. Dopo essere stata affidata all’età di tre anni a causa di problemi familiari, le è stata successivamente diagnosticata una grave forma di deficit di attenzione e iperattività. Tuttavia, queste sfide non l’hanno fermata.

Simone ha subito calunnie e persino abusi sessuali da parte di un ex medico della squadra di ginnastica degli Stati Uniti, ma ha sempre trovato la forza di lottare. Ha attraversato un crollo psicologico, ma ogni volta ha cercato e trovato la via per risollevarsi e diventare perfino migliore di prima. Ha scalato vette che nessuno aveva nemmeno immaginato potessero esistere nel mondo della ginnastica.

Di seguito una selezione dei suoi record ad oggi:

-È la prima ginnasta della storia ad aver vinto prima 6 titoli mondiali all-around, di cui 3 consecutivi.

-Detiene il record di maggior numero di medaglie vinte ai Mondiali, sia nella maschile che nella femminile, con un totale di 26 medaglie

-È l’unica atleta ad aver eseguito uno Yurchenko doppio carpiato in gara, il volteggio più difficile contenuto nel Codice dei punteggi femminile e che da ora porterà il suo nome come “Biles II”

-È l’unica ginnasta ad aver superato il muro dei 60 punti in una competizione FIG sotto il Codice dei punteggi 2017-20

-È l’unica ginnasta della storia ad aver vinto un titolo mondiale all-around commettendo più di una caduta durante la gara

-Alle Olimpiadi di Rio 2016, stabilisce il record per il più ampio margine di vittoria in una finale all around olimpica, staccando la seconda classificata Aly Raisman di 2,1 punti

-È una delle cinque ad essere riuscita a vincere 4 medaglie d’oro in un’unica Olimpiade

-È la ginnasta più medagliata della storia.

Diventare la migliore e più titolata ginnasta di sempre è stato un percorso di eccellenza che non appartiene a nessun altro se non a lei. Simone ha vinto numerosi campionati mondiali e olimpici, stabilendo record e dimostrando una dedizione incredibile al suo sport. Tuttavia, non si tratta solo di successo sportivo. Simone rappresenta anche il coraggio di rialzarsi e la determinazione di superare ogni ostacolo, soprattutto quando siamo noi stessi a dover affrontare sfide nella vita.

Simone Biles è veramente un esempio straordinario di resilienza e anti-fragilità. La sua storia ispira non solo nel mondo della ginnastica, ma in tutto il mondo, mostrando quanto sia possibile superare le avversità e emergere più forti di prima. La sua vita è un messaggio di speranza per tutti noi.

“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare”, Papa Giovanni XXIII.