Vento fortissimo e tanta pioggia. Arriva un venerdì di tempesta

Sarà un venerdì di fortissime piogge quello in arrivo. Per questo la Protezione Civile di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di allerta che riguarda tutto il territorio e tutti i rischi connessi a precipitazioni e temporali.

“Un’intensa ed estesa perturbazione atlantica interesserà la Regione causando una fase di acuto maltempo nel corso di venerdì 20 ottobre -si legge nel bollettino-. Le piogge previste saranno da moderate a diffuse su tutto il territorio, persistenti per gran parte della giornata e localmente forti su Alpi e Prealpi, dove saranno previsti accumuli elevati. L’evoluzione dei sistemi precipitativi vedrà un maggiore coinvolgimento dei settori centro-occidentali nella prima parte del giorno e un’estensione a quelli orientali tra il pomeriggio e la sera. I fenomeni potranno essere a carattere convettivo, in particolare nella seconda parte della giornata. Tuttavia, sui settori Alpini e Prealpini centro occidentali, sono previsti rovesci o temporali anche durante la prima parte del giorno, con intensità localmente forte“.

Le cumulate di pioggia nell’arco della giornata potrebbero essere decisamente imporanti con alcuni modelli meteo che prevedono fino a 100 millimetri di pioggia. Ma oltre all’acqua ci sarà anche il vento. “Attesi venti tra moderati e forti da Est/Sud-Est in pianura -continua la Protezione Civile- fino a molto forti dai quadranti meridionali sui rilievi, in particolare in Oltrepò (oltre i 500 m) e Valchiavenna (oltre i 1000 m)”. Con forte si intendono venti che potrebbero arrivare anche a 60km/h.

Alla luce di questo scenario la Protezione Civile ha emesso per l’area dei Laghi e delle Prealpi Varesine e del Lario e Prealpi Occidentali un’allerta arancione per il rischio di venti forti a partire da mezzanotte e poi dalle 6 del mattino un’allerta sempre di colore arancione per i rischi idrogeologici e gialla per i temporali. Nell’area di pianura del cosiddetto nodo idraulico di Milano, invece, la situazione sarà leggermente migliore con allerte di livello giallo che scatteranno progressivamente: a mezzanotte per il vento, alle 6 del mattino per dissesto idrogeologico e rischi idraulici (allagamenti etc) e poi da mezzogiorno per il rischio di temporali forti.

Per le prossime ore, tra l’altro, oltre a guardare al cielo un occhio sarà rivolto anche verso il Lago Maggiore. Il livello del Verbano è infatti già alto (circa 80 centimetri sullo zero idrometrico) e questo ha portato i sindaci di Verbania e Baveno a protestare per l’assenza di coinvolgimento e informazioni sulla gestione della risorsa idrica.