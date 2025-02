“Educare al pensiero critico”: a Fa’ la cosa giusta! si costruisce la scuola di tutti

Il pensiero critico è lo spazio in cui riprendere in mano e approfondire “il filo del discorso” e l’intenzionalità delle scelte. Uno spazio dove studentesse e studenti possono crescere come cittadini lasciando cadere ogni pregiudizio: una scuola che forma e si forma sulla base dello spirito critico è una scuola che genera la cultura della democrazia. Ma quale ruolo può avere la scuola nello sviluppo del pensiero critico?

A questa domanda risponde la nuova edizione di Sfide – La scuola di tutti, 3 giornate di formazione incentrate sul tema “Educare al pensiero critico” all’interno di Fa’ la cosa giusta!, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si tiene a Fiera Milano Rho dal 14 al 16 marzo. Organizzato da Terre di mezzo Editore e dall’associazione Insieme nelle Terre di mezzo, in collaborazione con Edizioni Centro Studi Erickson e MCE (Movimento di Cooperazione Educativa), Sfide si rivolge a insegnanti, dirigenti scolastici, studenti ma anche famiglie e tutti coloro che sono interessati al mondo dell’educazione.

L’evento porta a Milano oltre 150 relatori, tra docenti ed esperti di tutta Italia, in 100 incontri formativi e laboratori per affrontare alcuni dei temi al centro dell’attualità del mondo scolastico, quali la valutazione, l’orientamento, la valorizzazione professionale dei docenti e la personalizzazione dell’insegnamento, la costruzione di contesti educativi accoglienti. Ma anche la lettura come strumento per nutrire il libero pensiero, la parola come spazio per costruire una scuola plurale e interculturale, la storia in rapporto con l’attualità, l’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie in classe.

Importante novità di questa edizione l’attenzione alla formazione specifica di educatori dei bambini della fascia 0-6 anni (nidi e scuole dell’infanzia). Tra gli incontri più rilevanti di questa edizione Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento, che nella lectio magistralis “Tu mi stai a cuore” rivolge un invito agli adulti (genitori, insegnanti, assistenti sociali, coach, animatori, educatori) a costruire un linguaggio comune e una rete sociale in grado di rispondere alle domande esistenziali che ragazze e ragazzi ci stanno ponendo. Un ascolto attivo per farsi comunità educante e creare relazioni costruttive cercando di superare i conflitti generazionali e le eccessive richieste di prestazione in ambito scolastico, sportivo e sociale.

Doppio appuntamento con Reggio Children, centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini nato per valorizzare l’esperienza di scuole e nidi comunali di Reggio Emilia. Il primo incontro è dedicato al tema dell’educazione al pensiero critico attraverso la proposta di esperienze per valorizzare i diversi modi di ogni bambino di interpretare il mondo. In parallelo, Reggio Children propone un workshop per esplorare i modi di conoscere delle bambine e dei bambini a partire da progetti realizzati nel comune emiliano tra scuole dell’infanzia comunali e scuole primarie statali.

Christian Raimo modera due incontri ispirati al suo ultimo libro “Alfabeto della scuola democratica” (Laterza 2024). Il primo, dal titolo “Essere docenti per la scuola democratica”, prova a delineare che tipologia di insegnanti bisogna essere per praticare la democrazia a scuola: l’incontro è l’occasione per confrontarsi con diverse prospettive che spaziano dai servizi educativi alla formazione professionale. Focus del secondo appuntamento, “Ripensare la scuola a partire dall’inclusione”, è una riflessione su come costruire una scuola che sappia essere inclusiva e dia a tutti uguale diritto di cittadinanza e partecipazione.

“Sbagliando si impara, ma sbagliando si insegna anche” è il workshop di Ludovico Arte, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Firenze, che partendo dall’analisi di errori, fallimenti e crisi dimostra come gli insuccessi possano rappresentare un’opportunità di crescita umana e formativa per insegnanti e studenti. E ancora, se fossero gli studenti a dare consigli di lettura ai propri insegnanti? Alice Bigli, curatrice e fondatrice del Festival Mare di Libri di Rimini, guida il pubblico in questo cambio di prospettiva: sul palco alcuni ragazzi protagonisti del festival parlano di quali titoli vorrebbero leggere a scuola e a casa.

Educare all’uso consapevole della memoria pubblica è quanto si prefigge l’incontro tenuto dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano: dopo una presentazione teorica, il lavoro si focalizza su un’attività di gruppo che ha l’obiettivo di fornire agli insegnanti idee e strumenti da usare in classe nelle lezioni di storia e educazione civica.

Per partecipare a Sfide è necessario acquistare il biglietto di ogni incontro su sfide- lascuoladitutti.it, dove si possono scegliere anche alcuni pacchetti; l’acquisto è possibile anche con la Carta del docente. Sul sito è disponibile il programma completo e una scheda descrittiva di ogni appuntamento. Per tutti gli incontri verrà rilasciato un attestato di frequenza.

L’ingresso alla Fiera Fa’ la cosa giusta! è gratuito con registrazione, per info e per il programma: www.falacosagiusta.org

Fiera Milano Rho (Strada Statale Sempione 28, Rho – Milano) è raggiungibile con la Metropolitana ATM Linea Rossa M1 (fermata Rho-Fieramilano) e treni Trenord (S5/S6/S11 – Regionali/Regionali Veloci – Fermata Rho Fiera). Parcheggio a pagamento in loco.