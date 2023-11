Gallarate “si veste” per le feste: arrivano le luci e le palle di Natale

Gallarate si veste di Natale: nella giornata di lunedì 13 novembre sono comparse le prime decorazioni natalizie, che quest’anno affiancano alle luminarie anche le “palle di Natale”, più visibili soprattutto durante gli orari diurni.

«Sono entusiasta di come sta venendo l’allestimento nelle vie» dice l’assessore al commercio Rocco Longobardi, percorrendo via Mazzini, oggi l’asse più dinamico della vita serate della città, soprattutto nel fine settimana.

Le luminarie non sono ancora accese, ma già si può misurare l’impatto visivo, per così dire: «L’effetto scenico è garantito anche di giorno. Pur stando attenti ai parametri di spesa e al consumo di energie elettrica si crea una bella atmosfera anche di giorno».

Nella prima giornata luminarie e palle di Natale sono state allestite sulla piazza, in via Mazzini, via San Giovanni Bosco, corso Italia, in un tratto di via don Minzoni, in via Cadolini. Nella giornata di martedì invece toccherà a via Manzoni, via Cavour, via Mercanti, piazza Ponti, largo Camussi, via Postcastello.

In totale saranno ben 255 le decorazioni natalizie previste in città quest’anno.

Longobardi sfodera anche un pizzico di orgoglio: «Anche Somma e Cassano hanno seguito Gallarate nella scelta». A questo punto sarebbe bello venissero estese alle piazze “minori” nei quartieri, almeno in quelle più frequentate e sentite come centro di rione dagli abitanti.