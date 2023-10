Più colore e meno consumi energetici per il Natale a Gallarate

Un Natale più visibile durante il giorno, più colorato e anche con meno consumi energetici: è la scelta fatta dal Distretto del Commercio per il centro di Gallarate, incentrato su ben 255 palle di Natale rosse.

«Lo scorso anno abbiamo 154 sfere natalizie illuminate, quest’anno ne metteremo 85 illuminate, 85 rosse dello stesso diametro ed altre 85 più piccole per dare più scenografia» anticipa Rocco Longobardi, assessore al commercio e presidente del Distretto.

«Per rendere più colorato e vivo il Natale abbiamo pensato di mettere sfere colorate rosse in modo da creare un’atmosfera più natalizia anche durante la giornata», al di là quindi delle luminarie.

«Il budget rimane lo stesso ma le sfere rosse rimarranno di nostra proprietà, in questo modo oltre alla novità ridurremo anche i costi dell’energia elettrica».

Il Distretto sta lavorando anche al programma di iniziative natalizie, anche se per ora Longobardi preferisce non anticipare, per lasciare un po’ di sorpresa in vista del mese di dicembre.

Con un’unica altra anticipazione: «Riproporremo l’albero di Natale da sedici metri in piazza Libertà»